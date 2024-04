Poker Online 19 aprile 2024. Quando si dice una giornata di regular, nel giovedì SCOOP di Pokerstars arrivano le vittorie eccellenti di: Simone “94pazzini94” Demasi, Marco “ROOR_17” Regonaschi (che fa anche un 3° posto), Alessandro “Mara_Cash22” Marano, Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni ed Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro.

Poker Online 19 aprile 2024: i primi tornei SCOOP del giovedì

Il giovedì di SCOOP su Pokerstars inizia con l’evento #49 Awakening HIGH che viene vinto da D-Prof93 che ha la meglio su un field di 1.191 iscritti, con Pierpahh ultimo ad arrendersi. Un altro piazzamento al 6° posto per gek96.

Vittoria eccellente (la prima di tante in questa giornata) all’evento #50 Bird Sing HIGH dove la spunta Simone “94pazzini94” Demasi che mette in fila un field da 1.456 iscritti incassando la prima moneta da €4.768, dopo aver battuto altri nickname noti che completano il podio. ChristianDic e ROOR_17 che ritroveremo ancora in questo report, come ritroveremo xJaNdRo27x. Il Bird Sing LOW va invece a Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni per una prima moneta da €2.096 dopo aver superato un field massiccio da 3.409 entries.

Marco “ROOR_17” Regonaschi e Alessandro “Mara_Cash22” Marano vincono i tornei più importanti

L’evento #51 Thursday Special HIGH è il più ricco della giornata, anche se i 442 iscritti non bastano a superare il garantito da 100K. E’ qui che ritroviamo Marco “ROOR_17” Regonaschi che in questo caso non si accontenta del gradino basso del podio, ma firma la vittoria da €6.729+€3.376 dopo un deal con gabryarme99.

Vittoria importante anche al Thursday LOW in versione Mystery Bounty con Alessandro “Mara_Cash22” Marano che batte la concorrenza di 1.972 iscritti e incassa €5.679+€486.

Il giovedì dei regular continua con Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro che ritroviamo, questa volta vincitore per €3.458+€3.229 di premio, all’evento #52 Metamprphosis HIGH dopo aver superato aviator82 e un altro regular, Alessandro “ale779” Giordano, che completa il podio. Ancora una top-10 per ILPAPA591 davvero caldo nelle ultime settimane.

Ieri chiusura dedicata alla variante con le quattro carte, l’evento #53 Spring Omaha HIGH dove partecipano in 265 giocatori, sfiorando i 12K di prizepool, niente male visto che parliamo di PLO. Il migliore è Agrophisc10 che incassa in tutto circa 2K di premio tra prima moneta e taglie. Da segnalare anche qui un altro piazzamento di un giocatore molto costante nelle ultime settimane, Evanz94, che si fa strada anche nel Omaha.

Poker Online 19 aprile 2024: la programmazione standard su Pokerstars

La giornata era iniziata con un Morning Stars da più di 11K di montepremi, col torneo della mattina che in versione Mystery Bounty, richiama subito 842 entries e il migliore è TANKER1983 per €1.087+€142. La giornata inizia sul serio nel pomeriggio, col consueto Afternoon on Stars che sfiora i 10K di montepremi con 222 iscritti e il migliore è BIGKamel su lupo_etneo.

Mystery Bounty anche per il The Swift Uncharted che vede primeggiare bananozzo per €1.626+€362 su Matteo92AA ed ancora Evanz94 sull’immancabile Fabrizio “Asky16” Petroni.

Anche il turbo della notte, il Need For Speed che chiude la giornata di PS, non poteva non essere vinto da un regular, in questo caso è CIPROMCFLY16 che batte un field da 74 iscritti incassando €725+€1.234, con Tony62426 come runner up e Saugo694 a completare il podio.

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.