Poker Online 22 aprile 2024. Vediamo tutti i risultati dei principali tornei della domenica su Pokerstars ed iPoker. Alle SCOOP comanda linus943 dopo il day1 dell’UltraDeep, ma torna al successo anche Domenico “scellone9477” Gala (in foto) ad un ricco Cooldown. Da segnalare un positivo Alessandro “Mara_Cash22” Marano mentre su iPoker comanda 4307111751458558 all’Explosive Sunday.

Tornei domenicali: corsa aperta tra UltraDeep e Explosive Sunday

Iniziamo dal torneo più ricco della domenica, su Pokerstars con le SCOOP e l’evento #64 Ultra Deep HIGH che con 1.826 entries raggiunge i €164.340 di montepremi. Alla giornata finale del lunedì torneranno in 247 Players left, tutti a premio. Comanda linus943 con 1.5 milioni in chips, davanti a NGOULAVEITAF e PlayboySH. Tra i migliori in top20 anche Th3Secr3t, un Alessandro “Mara_Cash22” Marano che si conferma in ottima forma, Giovanni “Vop444” Giudice e anche Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo.

Si è concluso invece l’Ultra Deep LOW con 3.505 iscritti e più di 63K in palio. Qui la vittoria da €8.612 va a toky078 che batte Amaral80 poi avviamo un super Evanz94 a completare il podio.

Su iPoker si è giocato il day1 del Explosive Sunday che al momento conta 576 iscritti (registrazione tardiva ancora aperta). Oggi torneranno almeno in 178 con una bolla ancora lontana dallo scoppio (99 ITM). Il chipleader è 4307111751458558.

Poker Online 22 aprile 2024: gli altri tornei domenicali su PS

La domenica di Pokerstars era iniziata con l’Afternoon on Stars, il torneo pomeridiano che supera di poco i 10k di prizepool con 223 iscritti e il migliore è il regular Lelouch Vi.

Il Sunday Warm Up da €17.775 di prize pool (395 iscritti) va ad Aittie che batte Trismegisto90 e Davis_ITA. Anche qui troviamo un caldissimo Mara_Cash22 che chiude ai piedi del podio, davanti a Kamak_01 e in top-10 c’è anche scellone9477 che ritroveremo più avanti in questo report.

Torniamo alle SCOOP con l’evento #62 Awakening HIGH che richiama 1.537 giocatori e qui il migliore è NICO8234 che incassa 5 kapponi per la vittoria su Pedranza90 e Plaza2802.

Tanti soldi in palio anche all’evento SCOOP #63 Sunday Deep HIGH che con 3.580 iscritti raggiunge i €161.100 di prizepool. Tanti soldi in ballo anche qui, col torneo in versione Mystery Bounty vinto da joogoo91 per €9.875 di prima moneta + €1.130 di taglie. Si ferma al 2° posto BIGSHOW967 e poi abbiamo S4S1-C4P_FG che è anche quello che incassa i bounty maggiori tra i primi piazzati, dove troviamo anche Fabio “backdoorAK” Peluso al 8° posto. Non male anche il Sunday Deep LOW che con 7.608 entries arriva a €68.472 di montepremi, con la vittoria di thatB34 che incassa €3.567+€236 dopo un deal con shawmkemp.

Poker Online 22 aprile 2024: gli ultimi tornei della notte

STEFANOPROoo porta a casa l’evento SCOOP #65 Metamorphosis HIGH battendo un field da 828 giocatori per €2.667+€2.548, con due ossi duri come Andrea “ANTIREGS87” Crobu e Mattia “yowatchmewin” Festa a mollare per ultimi. Piazzamento anche per ALPostoDeiSanti in 5° posizione e anche qui troviamo Evanz94 al 7° posto.

L’evento #65 Cooldown HIGH, in versione Mystery Bounty, richiama 330 giocatori che hanno pagato il buy-in massimo da €250, producendo un Prize pool da €74.250. La vittoria va a Domenico “scellone9477” Gala che batte CazzoWatchMe, poi abbiamo Francesco “ilmessia84” Favia a completare questo podio di lusso.

Bene anche il Cooldown LOW con 1.120 iscritti per più di 50K di montepremi e una prima moneta da €3.426 per il vincitore swissix2 che però incassa solo €246 di taglie mistersiose, con Vmetatarso al 2° posto e thetrueank che completare il podio, davanti a kekko9221, anche se il giocatore che porta a casa il numero maggiore di taglie è Simos93 (€3.241). Da segnalare un altro piazzamento in top-10 de ILPAPA591 che negli ultimi giorni stiamo citando spesso.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed vinto da Trytocopyyou che batte un field di 61 iscritti per €699+€712 di premio dopo aver superato sapy000. Riconosciamo Antonio Bernaudo al 5° posto, davanti a Fabrizio “Asky16” Petroni, e non c’è report senza almeno un piazzamento di questo regular, che si lascia alle spalle una serie di regular che completano la top-10: Riccardo “CrazyRich85” Basso, ancora Vop444, mathjunk e CIPROMCFLY16.