Poker Online 13 maggio 2024. I risultati della domenica di tornei online in Italia, con Ciokmau5 al comando del Sunday Special e Nonmollaremai93 chipleader dopo il primo giorno dell’Explosive Sunday. Iniziate le XL Spring su 888poker con vittoria di TurboKocco nell’Opening Event.

Tornei domenicali: Ciokmau5 comanda il Sunday Special, TurboKocco apre le XL Spring di 888poker

Iniziamo dal Sunday Special di Pokerstars che con 1.603 iscritti ha superato i 144K di montepremi, con una prima moneta da €20.811 che fa a gola a tanti, sicuramente al chipleader di giornata, Ciokmau5 che guiderà questa sera i 148 players left; tra loro in top-20 ci sono i regular Toberian95, edofatto e Riccardo “CrazyRich85” Basso.

Su iPoker al momento l’Explosive Sunday ha richiamato 511 iscritti per un torneo da 65K garantiti. La registrazione e tardiva rimane aperta, ma al momento possiamo dirvi che al final day del lunedì ritroveremo 199 players left e al comando troviamo Nonmollaremai93 che domina con 428K, staccando nettamente tutti, ad iniziare dal 2° in classifica a 243K.

Oggi parliamo anche del domenicale di 888poker visto che sono iniziate le XL Spring, una serie di ricchi tornei garantiti, aperti dall’Opening Event da 25K che ha richiamato 193 giocatori, con TurboKocco il migliore per €5.307 di premio su remyy al quale vanno €3.825. A completare il podio troviamo k45m1r e in 7° posizione riconosciamo Marco “RaydenArtist” Richetto.

Poker Online 13 maggio 2024: i primi tornei del lunedì

Torniamo su Pokerstars e riprendiamo come sempre l’analisi della domenica dal Sunday Warm Up che raggiunge e supera i 16K con 360 iscritti. La vittoria va a Spitealot per €1.238 di prima moneta + €1.358 di taglie. Ai piedi del podio riconosciamo yowatchmewin e alle sue spalle ancora un caldissimo Tommasoliori.

Continuano anche i tornei MicroMillions e all’evento #53 HIGH ROLLER si gioca per €78.570 di montepremi con 1.746 entries. Qui il migliore è simon19910 che porta a casa €3.737+€215 di taglie misteriose dopo un deal a tre con pittbull62 e PAOLONe14. Non fa parte dell’accordo VengoDentro che chiude al 4° posto per €1.807 di premio, ma è il migliore sulle taglie con la bellezza di €3.188 in bounty.

Mystery Bounty anche per il nuovo Sunday Mystery on Stars che richiama 1.929 iscritti per più di 52K di Prize pool. La vittoria va a Ragionere93 che incassa €4.447+€262 su CRIS_PARE‘ e su Giuseppe “peppruocc” Ruocco che chiude sul gradino basso del podio. Tra i regular riconosciamo anche MoChuisle7.

Ancora MicroMillions col Daily Main domenicale da 2.845 iscritti per €51.120 di montepremi. Anche qui un deal a tre, con la vittoria di dodi8910 per €2.791 e anche €2.222 di taglie. Fanno parte dell’accordo anche Antanasivo e IlMugugno.

Poker Online 13 maggio 2024: gli ultimi tornei della notte

Mystery Bounty anche per il Sunday Undercover che viene vinto da Domenico “scellone9477” Gala che batte la concorrenza di 902 iscritti, incassando €3.803+€1.247 e che la settimana scorsa si era messo in mostra anche in ambito internazionale alle SCOOP 22-M: $530 NLHE [Wednesday Mystery].

Il SignorAle porta a casa la prima moneta da €7.042 al Sunday High Roller da 151 iscritti. Si ferma al 2° posto AnalinLukeranda e poi troviamo INTROVERT_013 a completare il podio.

Chiudiamo col Need For Speed della domenica da 71 iscritti e il migliore è stato Ettore “pro-fumato87” Esposito al quale va un premio da €696+€946 dopo aver superato igrooo nel testa a testa finale, poi abbiamo SZ231199 a completare il podio davanti a Vop444 e CIPROMCFLY16.