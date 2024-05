Poker Online 14 maggio 2024. Grande colpo per Dario “dario6990” Pieruzzini che ha vinto l’ultimo Sunday Special. Si è concluso anche il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday vinto da JungleGap. Lunedì trionfale anche per 89Alo89 che incassa il Night on Stars (dopo un deal).

Tornei domenicali: Dario Pieruzzini vince il Sunday Special, a JungleGap l’Explosive Sunday

Dario “dario6990” Pieruzzini vince il Sunday Special e incassa un bel premio da €20.811 dopo aver superato Teletubbies2017 nel testa a testa finale, col runner up che incassa €14.834. A completare il podio troviamo lello509. In top-10 anche il regular sapy000 al 8° posto.

Su iPoker si è invece concluso l’Explosive Sunday da 65K garantiti, che ha richiamato 591 giocatori. Il migliore è alla fine è stato JungleGap che tra prima moneta e taglie ha incassa un premio totale di 10.169 euro. Al runner up Cinematografo vanno 7.062 euro.

Poker Online 14 maggio 2024: i primi tornei del lunedì

La giornata inizia con l‘Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty arriva a €15.660 di Prize pool con 348 iscritti. La vittoria va a 1ker87 che incassa la prima moneta da €1.645+€765 dopo aver superato lollolollo66. Piazzamento al 7° posto per Andrea “Andreacigna” Pini.

Mystery Bounty anche per il The Mystical che supera i 20K con 761 entries e viene vinto da miahoia che incassa €1.985+€453. Si ferma al 2° posto un altro nickname noto, majiko15 per €1.497+€500 di premio.

La giornata di MicroMillions inizia invece con l’evento #62 The Glorius che con 3.599 iscritti arriva a superare i 16K di montepremi. Qui il migliore è emygio53 che vince €947+€577.

Il Bounty Builder del lunedì richiama 704 iscritti per €31.680 di prizepool. La vittoria va a mattecesa99 che incassa €2.231+€2.431 dopo aver superato il regular OCCHIUFORT. Piazzamento in top-10 anche per This is soo2019, Marco “RaydenArtist” Richetto e Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro.

Poker Online 14 maggio 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al torneo più ricco di giornata, MicroMillions evento #65 Daily Main vinto da $ignorNessuno che incassa un bel premio da €4.426+€504. In 2° posizione si ferma Run1tNic3 in un torneo che ha richiamato 4.022 iscritti.

Più di 66K in palio anche al Night on Stars del lunedì vinto da 89Alo89 che ha la meglio su un field di 741 giocatori, incassando €9.426 dopo un deva con BaskHD che incassa poco meno. A completare il podio riconosciamo anche IMuCkTheNut.

184 iscritti al Rollercoaster che premia il vincitore, DutchFever con una prima moneta da €1.356 ma anche la bellezza di €2.580 in taglie progressive, dopo aver superato jackflau98 nel testa a testa finale. Ai piedi del podio riconosciamo anche Wutrek ed Alessandro “alesiena27” Siena.

L’ultimo torneo MicroMillions di giornata è l’evento #68 Bounty Cataclysm che arriva a €17.631 con 1.959 entries. Il vincitore è UtopiAA3 che incassa €1.059+€990. Un altro piazzamento, questa volta al 6° posto, per OCCHIUFORT.

Come sempre il finale è dedicato al Need For Speed con 81 iscritti per €7.290 di montepremi. La vittoria va a PlayboySH che incassa la prima moneta da €1.774.