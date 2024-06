Poker Online 3 giugno 2024. Il nickname Madcus67 era uscito solo una volta in precedenza nei nostri report, ma questa domenica (la prima di Mystery Week su Pokerstars) si merita decisamente la copertina grazie ad una doppia vittoria a cui aggiunge anche un 4° posto!

Tornei domenicali e inizio della Mystery Week

Su Pokerstars è iniziata la Mystery Bounty Week e tutti i tornei domenicali si sono chiusi in giornata, come l’evento #1 The Opener che con 1.863 iscritti ha subito prodotto un montepremi di €33.534, e la vittoria è andata a sonotornato84 che incassa la prima moneta da €2.154+€520 in taglie. Al 5° posto riconosciamo whiteskunk5.

All’evento #2 The Enigma si sale sopra i 56K di prizepool con la bellezza di 6.268 entries, e qui a spuntarla è Skizzo129 che incassa così €3.435+€458 dopo aver superato Principin85 e rare76bet. Ottimo piazzamento al 6° posto per il regular dugao81.

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #3 The Daily MYSTYCAL che con 1.484 iscritti arriva a €133.560 di montepremi. Deal a tre tra sciusta, 7_ChAAkr4_7 e CeRqUaNuTs che incassano tutti lo stesso premio di €6.527, cambiano di poco le taglie. In 6° posizione riconosciamo TRACHETEeBOOM e piazzamento in top-10 anche per VaiSempreTu.

La domenica della Mystery Week si chiude con l’evento #4 The LATE NIGHT che con 821 iscritti sfiora i 37K di Prize pool. La vittoria da €2.657+€765 va a Madcus67 che batte il regulart oisselino, e ricordatevi il nickname del vincitore. Qui al 6° posto c’è anche BlackDomo87.

Su iPoker si è giocato il consueto day1 del Explosive Sunday con 501 iscritti (ma registrazione tardiva ancora disponibile) per 65K garantiti. Saranno almeno 185 i played left che ritroveremo questo lunedì sera a combattere per le 81 posizioni che danno l’accesso ai premi, da un minimo di €147 ad un massimo di €6.700 con la prima moneta, a cui aggiungere le eventuali taglie. Al comando del chipcount troviamo Peppinus84.

Poker Online 3 giugno 2024: i primi tornei della domenica

Torniamo su Pokerstars, con la programmazione standard, aperta come sempre alla domenica dal Sunday Warm Up che richiama 375 giocatori per €16.875, e la vittoria va al regular Dario ‘dario6990’ Pieruzzini che nel testa a testa finale supera jacklafu98 per €1.267+€1.314 di premio. Al 7° posto qui c’è anche Riccardo “CrazyRich85” Basso.

Vi avevamo detto di ricordarvi di Madcus67, il vincitore del The Late Night alla Mystery Week, che si regala una grande doppietta vincendo anche il Sunday Evening per €5.252, battendo la concorrenza di 723 iscritti, con anche la soddisfazione di superare in heads up uno come Simone “pertugio7” Andrian, runner up per €3.768. Prima di oggi il nickname di Madcus67 era uscito solo una volta nei nostri report, il 15 maggio scorso; complimenti a lui e all’ottima good run di questa domenica.

Il Sunday Mystery On Stars non supera i 50K di garantito, 1.690 iscritti non bastano, ma tra loro a spuntarla sono i regular, ad iniziare dal vincitore, Vincenzo “OCCHIUFORT” Zarrillo che incassa €4.311+€665 dopo aver superato capa1991 e Donato “whitediabolic” De Bonis. Ai piedi del podio riconosciamo anche Zibbibboshock98.

Bene invece il Sunday Colossal Stack che con 3.118 iscritti arriva a €56.124 di montepremi, con una prima moneta da €3.413 a cui il vincitore SirDomsuo aggiunge €2.918 di taglie dopo aver superato Dispo21 e JokeR86GR.

Poker Online 3 giugno 2024: gli ultimi tornei della notte

Non supera il garantito da 40K neanche il Sunday Undercover con 829 iscritti, ma anche qui riconosciamo bene i giocatori al vertice, ad iniziare dal campione, lorz1995, che incassa €3.826+€548 dopo aver superato Babbiddiu e VinciMessi98. Ai piedi del podio Antonio “frakkalagan” Fragale, che dopo la grande affermazione al King’s nel torneo live del Balkan Poker Circuit, si rimette al lavoro anche online. In 6° posizione riconosciamo pure Wutrek e a completare la top-10 si rivede anche Mario “coinflip21” Carrascon, che da un pò non faceva capolino nei nostri report.

Sotto i 30K garantiti pure il Sunday High Roller, con 129 giocatori che hanno pagato il buy-in massimo di €250. Deal a due al termine, tra tia765 che vince ma incassa meno di Riccardo “Overbet91” Bonelli. A completare il podio troviamo Alessandro “aleorsi98” Orsi ma la lista di nickname noti non si esaurisce di certo qui, con mathjunk al 4° posto, davanti a Alessandro “Deneb93” Pichierri, ma c’è anche Candido “Nitr07” Cappiello al 8° posto.

Alessandro “aleorsi98” Orsi abbonato al gradino basso del podio oggi, visto che fa 3° anche al Sunday Supersonic vinto da TheMajor11 su LUCKYDUKE007.

Michael “Sardo1110” Ibba porta a casa il Midnight Mystery, mettendo in fila un Field di 289 giocatori per €1.409+€390 di premio, con ChristianDic ultimo ad arrendersi. Ancora lo scatenato Madcus67 al 4°posto.

Andiamo a chiudere col Need For Speed da 68 entries questa domenica, e la vittoria da €779+€908 va a AZ9410 che batte Sfifinki nel testa a testa finale. Al 5° posto Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.