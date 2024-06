Poker Online 6 giugno 2024. Gli ultimi risultati su Pokerstars dove continua la Mystery Week con la vittoria più importante di giornata che va a bukowski17 mentre al Night on Stars c’è un deal a tre con vittoria di Giggerle.

Mystery Week: colpo vincente per bukowski17

Iniziamo la giornata di Mystery Week su Pokerstars con l’evento #11 The Daily RIDDLE che viene vinto da consuelo1968 che batte un Field di 937 iscritti per un premio da €2.955+€1.158 in taglie.

L’evento #12 The TWISTER è il più ricco di giornata con 3.562 iscritti per €61.116 di montepremi. Deal a tre, con la vittoria da €3.232+€722 che va a bukowski17 che supera Helsinki850 nel testa a testa finale poi abbiamo luomonero6 a completare il podio davanti al regular MeLLowYeLL0w.

549 giocatori hanno partecipato all’evento #13 The LATE NIGHT con un Prize pool di €24.705 e la vittoria da €1.864+€1.228 va a tonino87713 che batte Leon123205 ed Atahcalab. Anche qui ai piedi del podio riconosciamo un regular, whiteskunk5, davanti a silverpoker1990.

Poker Online 6 giugno 2024: i primi tornei del mercoledì

307 iscritti per €13.815 di montepremi per l’Afternoon on Stars in versione Mystery Bounty in cui la spunta ILL3S per €1.492+€276. Torna a piazzarsi Mboma2310 che troviamo al 4° posto. 10° posizione per alenetani1410, protagonista anche il giorno precedente alla Mystery Week.

Non supera il garantito di 15K il The Mystycal con 528 entries. Anche questo torneo è in versione Mystery Bounty e viene vinto da RappoKerRap su jesuskhane e SaltyBoar.

Il Night on Stars raggiunge un montepremi di €37.530 con 417 iscritti. Deal a tre da Giggerle, ImWishBox14 e Frangucaval.

Poker Online 6 giugno 2024: gli ultimi tornei della notte

Taglie misteriose anche al The Undercover che con 1.042 entries arriva a €14.067 di montepremi. La vittoria da €1.308+€194 va a andryck97 che batte un Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che continua a piazzarsi e a vincere con costanza in queste ultime settimane.

Poco sotto i 10K il Rollercoaster con 105 iscritti e la vittoria da €890+€1.670 va a Butt3rflyEffect che supera uNkNoWnERRORr e conteg89. Ai piedi del podio un altro giocatore che ultimamente si piazza spesso, gorem160166, davanti a Fabrizio “Asky16” Petroni e a Fabio “sturbao” Sturba.

Solo 47 iscritti al Need For Speed del mercoledì che viene vinto da VamoSeniorita che incassa €1.491, poco più di SmotherdMate con cui ha fatto un accordo, poi abbiamo Nebula123 a completare il podio. 7 giocatori ITM, e il premio minimo va ad Alessandro “aleppp” Giannelli.