Poker Online 7 giugno 2024. Giornata indimenticabile per pierang97 che vince il torneo più ricco della giornata, il The Mega MYSTICAL della Mystery Week, e poi completa una super doppietta vincendo un altro torneo importante come il Colossal Stack perun totale di circa 17.000 euro di premio, malcontati. Niente male per un giocatore che prima di oggi non era mai finito nei nostri report.

Mystery Week: vittorie per pierang97, vilma72 e IlVate79

Iniziamo la giornata di Mystery Week su Pokerstars con l’evento #14 The Daily RIDDLE che con 1.167 entries arriva a €52.515 di montepremi. La vittoria va a vilma72 che batte Sir.Apix nel testa a testa finale, incassando €3.536 di prima moneta + €709 in taglie misteriose, giocatore che già a fine maggio aveva portato a casa il Colossal Stack. Piazzamento in top-10 anche per Antonio Bernaudo.

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #15 The Mega MYSTICAL che ha visto 343 giocatori pagare il buy-in massimo di €250, in lotta per un montepremi complessivo di €77.175. Il colpaccio lo fa pierang97 che oltre4 alla prima moneta da €6.153 si porta a casa anche €5.562 di taglie. Ai piedi del podio Dario “Cifalino91” Barone e in 6° posizione Stefano “St3ffolo” Valori.

L‘evento #16 The LATE NIGHT chiude la giornata con 738 iscritti per €33.210 di Prize pool. Vittoria da €2.409+€979 per IlVate79 che batte panfr0 nel testa a testa finale.

Poker Online 7 giugno 2024: i primi tornei del giovedì

VISPETTO2 batte un Field di 167 iscritti e porta a casa €629+€752 dopo la vittoria all’Afternoon on Stars, con Mattemi91 ultimo ad arrendersi e lozozzo3 a completare il podio.

Spesso abbiamo visto grandi regular fare doppiette a tornei importanti, ma raramente è successo con nickname poco noti, che mai prima erano usciti nei nostri report. E’ il caso di pierang97 che dopo aver vinto il torneo più ricco di giornata, batte un Field da 2.884 e vince anche il Colossal Stack, incassando altri €3.184+€2.521 di premio in una serata davvero incredibile per lui!

Il The Swift Uncharted in versione taglie misteriose viene vinto da LuckySimon01 che incassa €1.570+€1.011 dopo aver superato the2012 nel testa a testa finale, poi abbiamo ellenmazzi a completare il podio davanti ai regular Zibbibboshock98 e bybabyby.

Poker Online 7 giugno 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Rollercoaster che con 128 iscritti vede la vittoria di bananozzo per €1.032+€838 su CapoDeiCani e LAFAL10. Anche qui top-10 per St3ffolo.

Il Midnight Mystery, sempre con taglie misteriose, richiama 236 giocatori per poco più di 10K di montepremi, e qui il migliore è maxy18.F che batte Gabriele “KINGMAVE912” Re.

RiNoSpEsC22 vince il Need For Speed che chiude la nottata su PS, torneo da 46 iscritti per €4.140. La vittoria vale €603+€1.033.