Poker Online 11 giugno 2024. Lunedì per regular su Pokerstars dove domina Alessio “LAFAL10” La Francesca tra Night on Stars e Bounty Builder, ma vince anche Federico “Zibbibboshock98” Bileddo mentre su iPoker sbarabibo vince l’Explosive Sunday.

Tornei domenicali: sbarabibo vince su iPoker

Ieri c’era da completare solo il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday, che ha chiuso con 568 iscritti e in 99 sono andati a premio. La vittoria è andata a sbarabibo che tra prima moneta e taglie incassa in totale un premio da 10.826 euro. Il runner up è tinja95 che incassa €7.215 poi speraeeebasta che completa il podio incassando €4.281.

Poker Online 11 giugno 2024: Night on Stars a Alessio “LAFAL10” La Francesca

Il torneo più ricco del lunedì su Pokerstars è il Night on Stars vinto dal regular Alessio “LAFAL10” La Francesca che ha incassato €9.098 dopo aver battuto agosto06 e Wutrek che completa il podio. Il torneo ha contato 613 iscritti per un montepremi superiore ai 55K. Tra i migliori anche Dario “Cifalino91” Barone in 8° posizione.

Poker Online 11 giugno 2024: gli altri tornei su Pokerstars

Un bel premio lo porta a casa anche Sp3r0M3liora23 che incassa €6.163 dopo aver battuto un Field di 2.310 entries al Colossal Stack. In 2° posizione GO0DV1BES e Tommybonc che completa il podio.

Altri 615 iscritti al Bounty Builder per €27.675 di montepremi e il migliore è stato 87ultras87 che ha incassato la prima moneta da €1.987+€2.190 di taglie. Battuto andre666a che chiude da runner up per €1.987+€645. Anche qui troviamo LAFAL10 in 8° posizione.

Chiudiamo col Rollercoaster e anche qui arriva la vittoria di un regular, Federico “Zibbibboshock98” Bileddo che batte un Field da 148 iscritti e incassa €1.159+€2.039. Anche qui LAFAL10 sfiora la top-10 chiudendo al 13° posto in un lunedì davvero d’oro per lui.