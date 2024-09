Martedì vincente per sarafand1 che porta a casa il Night on Stars del martedì mentre alle MicroMillions l’evento più ricco, il Daily Splash, va a pokerik96. Successi anche per Luca Castellaneta ed Ettore Esposito su Pokerstars. Poker Online 28 agosto 2024.

Poker Online 28 agosto 2024: i primi tornei del martedì

Supera di poco i 10K l’Afternoon on Stars che viene vinto da un nick name noto, quello di Tommasoliori che incassa la prima moneta da €809 più le taglie progressive di €1.029.

Vittoria eccellente anche al The Sunset Riddle, il primo torneo mystery bounty della giornata, e a primeggiare è Luca “iL-DottoreX” Castellaneta che batte un Field da 490 giocatori e incassa €2.233+€1.807 dopo aver superato M.Manco.

354 iscritti al Night on Stars; si gioca per €31.860 di montepremi e per una prima moneta da €2.434 che viene vinta da sarafand1 che incassa anche €3.543 dalle taglie progressive dopo aver superato BIOHAZARDD3 e mathjunk che completa il podio. In 5° posizione riconosciamo Alessandro “Deneb93” Pichierri.

Tornei MicroMillions, Daily Splash per pokerik96

Continuano anche le MicroMillions, vediamo i tornei più ricchi e interessati della giornata, iniziando dall’evento #16 Goose Hunt che con soli €5 di buy-in arriva a €16.407 di prizepool grazie a 3.646 entries. La vittoria va a JokerGino per €1.385+€12 su xhugen827. C’è anche un regular al 4° posto, swainzami.

L‘evento #19 Daily Splash è il più ricco di giornata con €47.088 di montepremi grazie a 2.616 entries. La vittoria da €2.941+€290 va a pokerik96 che supera GIOVANNISUN nel testa a testa finale. Anche qui si mette in mostra mathjunk, tra i migliori al 5° posto finale dopo il podio al NoS.

L’evento #22 Bounty Feast è l’ultimo torneo MicroMillions di giornata, e viene giocato da 977 Players per più di 13K di montepremi. La vittoria va ad IsaacRob1312 che incassa €864+€788 su andrerodo9697 e Jison20.

Poker Online 28 agosto 2024: gli ultimi tornei della notte

Solo 86 iscritti al Rollercoaster poco sopra i 7K di Prize pool, con vittoria di pierang97 che porta a casa €784+€1.143 dopo aver superato PUPIGOL11 nel testa a testa finale. Piazzamenti in top-10 anche per i regular BlackDomo97, pro-fumato87 e M3ssiD10s.

204 iscritti al Midnight Mystery che supera i 9K di montepremi. La vittoria va ad agosaronereal che batte casantotto nel testa a testa finale poi abbiamo il-michele a completare il podio.

Ettore “pro-fumato87” Esposito si prende la rivincita andando a scippare il Need For Speed in chiusura di giornata, battendo un Field da 42 giocatori per €551+€635 di premio, con manuelojkl runner up e matte2603 a completare il podio davanti all’immancabile Fabrizio “Asky16” Petroni.