Su Pokerstars continuano le ICOOP e i tornei più ricchi del mercoledì vanno a -rease-1 e Shadowkizz. Successi anche per M3ssiD10s e peppuzzo0592 mentre manuella9119 continua a piazzarsi con costanza. Poker Online 7 novembre 2024.

Poker Online 7 novembre 2024: i primi tornei ICOOP del mercoledì

Iniziamo sempre dai primi tornei ICOOP su Pokerstars come sempre al via col Warm Up aperto dalla vittoria di Sera247994. Successi anche per Meliodas1717 e Valerio1623.

ICOOP #31 Warm Up: vittoria per Sera247994

All’evento #31 Warm Up abbiamo 1.072 iscritti per quasi 29K di montepremi e la vittoria da €1.914+€2.073 va a Sera247994 che batte nickDmay nel testa a testa finale.

ICOOP #32 Daily Fifty: la spunta Meliodas1717

Per la seconda giornata di fila il Daily Fifty non supera il garantito da 40K, con 883 iscritti, e qui il migliore è Meliodas1717 che si merita la prima moneta da €6.263, con EstoyFlipando che chiude al 2° posto per €4.464, poi abbiamo davix4xx a completare il podio per €3.182.

ICOOP #33 The Gladiator: Valerio1623 batte Carlos0174

All’evento #33 The Gladiator abbiamo 3.921 iscritti per €35.289 di montepremi, con una prima moneta da €2.055 vinta da Valerio1623 che incassa anche €1.479 dalle taglie dopo aver superato Carlos0714. In top-10 anche Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che si ferma al 7° posto.

I tornei ICOOP più ricchi della giornata

Sono 9-rease-1 e Shadowkizz a vincere i tornei ICOOP più ricchi del mercoledì di Pokerstars: il GigaStack e l’Hat Trick.

ICOOP #35 GigaStack: successo di 9-rease-1

9-rease-1 vince il torneo più ricco del mercoledì di ICOOP, almeno come prizepool (€66.078), l’evento #35 GigaStack che lo ha visto incassare un premio da €4.043+€481 dopo aver superato nino33338 nel testa a testa finale, poi abbiamo il regular Nicholas0404 a completare il podio.

ICOOP #36 Hat Trick per il regular Shadowkizz

All’evento #36 Hat Trick abbiamo 659 iscritti per poco meno di 60K di montepremi, con una prima moneta da €9.731 vinta dal regular Shadowkizz. L’ultimo ad arrendersi è BaskoHD che incassa quasi 7K di premio, poi abbiamo capanna77 a completare il podio.

Gli ultimi tornei ICOOP

Sono pokerpok11, peppuzzo0592, M3ssiD10s e LetMePlayStars a vincere gli ultimi eventi delle ICOOP del mercoledì.

ICOOP #37 Speedy per pokerpok11

All’evento #37 Speedy abbiamo 1.530 iscritti per €13.770 di prizepool e qui la vittoria va a pokerpok11 che batte Todarinho98 nel testa a testa finale. Per il vincitore ci sono circa 1.700 euro complessivi di premio.

ICOOP #38 Daily Cooldown: peppuzzo0592 batte VengoDentro

Sono 424 gli iscritti all’evento #38 Daily Cooldown che raggiunge un montepremi da €28.620, con una prima moneta da €2.101 vinta da peppuzzo0592 che incassa altri €2.039 dalle taglie dopo aver superato VengoDentro, che non è al primo runner up in queste ICOOP, e che però col 2° posto deve accontentarsi di €2.101+€1.058.

ICOOP #39 The Arena: vittoria di M3ssiD10s

M3ssiD10s vince l’evento #39 The Arena, superando un Field di 620 iscritti per un premio da €2.747 mentre per il runner up IR3adUrM1nd ci sono €1.968. Da segnalare il piazzamento al 6° posto del regular RalphCifaretto, e alle sue spalle si conferma manuella9119.

ICOOP #40 Supersonic: LetMePlayStars vince l’ultimo torneo di giornata

E’ LetMePlayStars a vincere l’ultimo torneo ICOOP, l’evento #40 Supersonic su un Field di 1.002 entries, con ziza9014 ultimo ad arrendersi, poi completa il podio VMetatarso.

La programmazione standard di Pokerstars

Vediamo anche i tornei base di Pokerstars, con l’apertura pomeridiana dedicata come sempre al’Afternoon on Stars.

Pomeriggio vincente per jackk2630

L’Afternoon on Stars in versione taglie misteriose richiama 270 giocatori per €12.800 di montepremi con vittoria di jackkk2630 per €1.426 + €383 di taglie.

The Frantic Unknow per baffo8888

1.136 iscritti al The Frantic Unknow per €10.224 di montepremi e la vittoria va a baffo8888 che incassa €925+€183. Si ferma al 2° posto svenvath29 e poi abbiamo anche qui pepuzzo0592 e BaskoHD.

77Dany vince il Midnight Mystery

L’ultimo torneo con taglie misteriose è il Midnight Mystery che richiama 196 giocatori per €8.820 di montepremi, con prima moneta da €986 che va a 77Dany che incassa anche €738 di taglie. Va meglio al runner up Diobosco21 come taglie misteriose (€1.044). Qui troviamo il regular giopennix al 5° posto, e alle sue spalle Luca “iL-DottoreX” Castellaneta.

Need For Speed: si chiude con la vittoria di vice_airlines

Il regular vice_airlines torna a vincere chiudendo la serata nel turbo della notte, il Need For Speed, incassando €1.504 dopo aver battuto un Field di 40 iscritti. Si ferma al 2° posto ERPAPA01 e poi abbiamo anche qui manuella9119 a completare il podio davanti a Riccardo “CrazyRich85” Basso.