Un martedì su Pokerstars con tante vittorie di nomi noti come un caldissimo Mario “hhrrr” Pulcini (in foto by Perla) ma anche Antonio “frakkalagan” Fragale e Federico “IFOLDACES4U” Piroddi. Continuano le MicroMillions, a PAPOTTO16 il torneo più ricco. Vincono anche: SSpencer39, L0veThisGame, ILMAREMMANO83, BestInDaWorl, giorgia05579 e Wutrek. Poker Online 4 dicembre 2024.

Poker Online 4 dicembre 2024: i tornei MicroMillions del giorno

Iniziamo andando a vedere come sono andati i primi tornei MicroMillions del martedì su Pokerstars, prendendo in analisi solo i tornei maggiori della serie di mtt a basso buy-in e alto montepremi, organizzati da PS, quindi iniziamo dal Monstrous Stack, anche se non supera il garantito da 25K.

MicroMillions #22 Monstrous Stack: SSpencer39 apre la giornata

1.376 entries non bastano al Monstrous Stack del martedì per superare il garantito da 25K, con la vittoria che va a SSpencer39 che incassa €3.041 dopo un deal con antonegreanu e manix2332.

MicroMillions #23 The Glorious: successo per L0veThisGame

Il regular L0veThisGame ha la meglio su un Field di 3.475 iscritti al The Glorious e incassa la prima moneta da €917+€482 dalle taglie progressive, superando Popomishanti nel testa a testa finale, e ai piedi del podio, dietro a Supersativa420, riconosciamo anche Jaysmooth77.

MicroMillions #25 Shark Attack per ILMAREMMANO83

Lo Shark Attack, in versione mystery bounty, richiama 4.924 giocatori per €44.316 di montepremi, e la vittoria va a ILMAREMMANO83 che incassa €2.700+€409 dopo aver battuto zanzan558 e XJAGUAROX.

MicroMillions #26 The Sniper: il torneo più ricco di giornata a PAPOTTO16

PAPOTTO16 porta a casa il The Sniper che con €46.512 di prizepool è il torneo MicroMillions più ricco di giornata, e lo fa battendo un Field da 2.584 iscritti, per un premio da €2.870+€1.902.

Night on Stars: BestInDaWorl supera un incontenibile Mario Pulcini

Anche con le MicroMillions in gioco, non manca il Night on Stars che questo martedì richiama 596 iscritti per €53.640 di prizepool e vittoria da €3.852+€3.247 di BestInDaWorl che supera un super Mario “hhrrr” Pulcini che torna a perdere un heads up, ma si conferma uno dei giocatori più in forma nel poker online delle ultime settimane, e incassa altri €3.851+€1.614. A completare il podio abbiamo ArancinA11 davanti ad Alex “Suckkkkk” D’Amore e a Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

La programmazione standard di Pokerstars

Vediamo gli altri tornei della programmazione standard di PS, iniziando sempre dal pomeriggio con l’Afternoon Stars, fino al Need For Speed della notte, passando per un altra affermazione di Mario Pulcini.

Afternoon on Stars per giorgia05579

Il pomeriggio viene aperto dal successo di giorgia05579 che batte un Field da 241 entries per più di 10K di montepremi all’Afternoon on Stars, con una prima moneta da €870 a cui la vincitrice aggiunge €1.335 di taglie.

Wutrek spicca al The Sunset Riddle

Il torneo con taglie misteriose, il The Sunset Riddle, richiama 630 entries per €28.350 di montepremi e il migliore è il regular Wutrek che incassa €2.780+€765 dopo aver superato gaggio22 e anche qui troviamo antonegreanu a completare il podio.

Mario Pulcini ancora protagonista, vince il The Swift Uncharted

Taglie misteriose anche al The Swift Uncharted da 227 iscritti per poco più di 10K di prizepool e anche qui troviamo un incontenibile Mario “hhrrr” Pulcini che questa volta il testa a testa finale con ubaldoilla lo vince e porta a casa €1.123+€465 di premio. Anche qui ritroviamo Suckkkkk a completare il podio, davanti a VMetatarso.

Antonio Fragale porta a casa il Rollercoaster

Sempre interessante il Rollercoaster che questo martedì richiama 129 giocatori per €11.610 di montepremi e una prima moneta da €1.040 vinta da Antonio “frakkalagan” Fragale che incassa altri €1.977 dalle taglie dopo aver superato VinciMessi98 e This is soo2019. Ai piedi del podio riconosciamo Fabio “backdoorAK” Peluso e Fabrizio “Asky16” Petroni.

Federico Piroddi chiude la nottata al Need For Speed

Un altro nome noto chiude la nottata su Pokerstars, Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che vince il Need For Speed da 52 iscritti, incassando €664+€902. Al 2° posto si ferma Tim3less21 e poi Andrea “Andreacigna” Pini a completare il podio.