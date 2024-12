Su Pokerstars si chiudono le MicroMillions con la vittoria eccellente del regular Wutrek che porta a casa il Main Event. Ancora un successo al Night on Stars per ostiamare71 e arrivano anche le vittoria di matdebtv al Colossal (con deal con psycoinside e Mario Pulcini) e di MOR3NA_97 al Bounty Builder. Poker Online 17 dicembre 2024.

Poker Online 17 dicembre 2024: tornei domenicali

Vediamo la chiusura delle MicroMillions su Pokerstars (che si prepara subito per le Winter Series), col Main Event vinto dal regular Wutrek mentre il domenicale di iPoker va a CentralCee23.

MicroMillions Main Event (Pokerstars): vittoria per Wutrek

Bel colpo del regular Wutrek che rientra 6 volte nel Main Event MicroMillions, ma chi la dura la vince, e il successo da €10.304+€520 è andato proprio a lui, con DELVASTO ultimi ad arrendersi, runner up per €7.390+€605. A completare il podio c’è D_Arby83 che incassa €5.304+€251. Caldissimo ULTRAS.ACAB1 che dopo aver vinto l’High Roller domenicale, si piazza in top-10 anche in questo torneo.

Explosive Sunday (iPoker): successo di CentralCee23

Alla fine sono stati 497 gli iscritti all’Explosive Sunday di iPoker che viene vinto da CentralCee23 che incassa un totale di €9.719 tra premio fisso e taglie, dopo aver superato TroppiSguardi nel testa a testa finale, poi a completare il podio riconosciamo th3qualiz3r che spesso vediamo impegnato anche nei tornei su Pokerstars; per lui arriva un premio complessivo poco superiore ai 3.500 euro. Da segnalare anche Giovanni “Vop444” Giudice, primo eliminato del tavolo finale.

Night on Stars: ostiamare71 concede il bis

Sono 826 gli entries al Night on Stars del lunedì che arriva ad un prizepool di €74.340, con una prima moneta da €11.837 che finisce nelle tasche di ostiamare71 che aveva vinto il torneo quotidiano più ricco di Pokerstars anche il 6 dicembre, per circa altri 11K pure in quell’occasione, un mese di dicembre d’oro per questo giocatore che nel testa a testa finale ha avuto la meglio su Bad_bEatA351 e poi c’è dragonlee1969 a completare il podio. In top-10 anche RalphCifaretto che chiude al 7° posto.

Gli altri tornei del lunedì su Pokerstars

Vediamo velocemente come sono andati anche gli altri principali tornei del lunedì su Polkerstars, col ritorno del Bounty Builder e anche il Colossal Stack.

Colossal Stack: deal a tre con matdebtv, psycoinside e Mario Pulcini

Il Colossal Stack richiama 3.652 entries per €65.736 di montepremi, anche in questo caso superato nettamente il garantito da 50K. Il migliore è matdebtv che incassa €6.885 dopo un deal con psycoinside e Mario “hhrrr” Pulcini, entrambi incassano poco più di 6.700 euro. In top-10 riconosciamo anche i regular TopDogg2.0 e kingferro98.

MOR3NA_97 porta a casa il Bounty Builder

Al Bounty Builder rispondono presente 892 giocatori per un montepremi da €40.140, diviso tra i migliori 167 giocatori ITM (a premio). Il migliore è MOR3NA_97 che incassa €2.691+€2.563 per la vittoria su JappoAbba runner up mentre Mark92159620 completa il podio. Qui riconosciamo ZyzzRaver e Andrea “Andreacigna” Pini rispettivamente al 5° e al 6° posto.