Questo martedì sono stati BaskoHD e Esc@t@pl@no a vincere i tornei più ricchi su Pokerstars, rispettivamente Night on Stars e Colossal Stack, ma escono con un successo anche: Catello1993, D3mon17, lorz1995, DeLaurences, ilmessia84. Poker Online 18 dicembre 2024.

Poker Online 18 dicembre 2024: i primi tornei del martedì

Il martedì di Pokerstars inizia questa volta direttamente dal The Sunset Riddle, e senza i classici tornei mattutini, di pausa pranzo, e pomeridiani, per via degli aggiornamenti al software di gioco della room dalla picca rossa.

The Sunset Riddle: vince Catello1993, bene anche Svenz98

Il primo torneo che prendiamo in esame è con taglie misteriose, il The Sunset Riddle che richiama 695 giocatori per €31.275 di montepremi, con una prima moneta da €3.023 vinta da Catello1993 che incassa altri €859 dai bounty, anche se qui il migliore è Svenz98 che incassa €1.338 di premio fisso col 4° posto, ma quasi 2.500 euro dalle taglie, e alle sua spalle riconosciamo bligodimisano che negli ultimi giorni stiamo ritrovando spesso nei nostri report.

The Swift Uncharted per D3mon17

Taglie misteriose anche al The Swift Uncharted che scende a €11.565 di montepremi con 257 iscritti e la vittoria va a D3mon17 che incassa un premio da €1.264+€553 dopo aver superato CLELIA2025 poi abbiamo 44tribet a completare il podio.

I tornei più ricchi della giornata ad Esc@t@pl@no e BaskoHD

Sono Esc@t@pl@no e BaskoHD a portare a casa i due tornei mtt più ricchi del martedì di Pokerstars, il Colossal Stack e il Night on Stars.

Esc@t@pl@no vince il Colossal Stack

Iniziamo dal Colossal Stack che arriva a €58.842 di prizepool con 3.268 iscritti e a spuntarla è Esc@t@pl@no che incassa €3.570+€2.650, con filone929 ultimo ad arrendersi, poi abbiamo Korby73 a completare il podio.

BaskoHD porta a casa il Night on Stars

Il Night on Stars sfiora i 60K di prizepool grazie a 657 iscritti e la vittoria va a BaskoHD che si merita €4.164+€4.671 di premio, con fabiosit secondo, e che si deve accontentare di €4.163+€640. A completare il podio abbiamo realaddicted66. Ancora un piazzamento in top-10 per un caldissimo Wutrek che il giorno prima vinceva il Main Event MicroMillions!

Gli ultimi tornei della notte su Pokerstars

Vediamo la chiusura con le vittorie importanti dei regular lorz1995, DeLaurences (che batte Asky16) ed ilmessia84.

Rollercoaster: successo per lorz1995

La vittoria del Rollercoaster va a lorz1995, regular che batte la concorrenza di 121 iscritti, incassando un premio da €976+€1.499 dopo aver battuto lukas8228 e MagigMike24 nel finale. Piazzamento al 5° posto per Marco “Peraz77” Perra.

DeLaurences batte Fabrizio Petroni al Midnight Mystery

Tornano le taglie misteriose col Midnight Mystery, l’ultimo torneo di giornata di questo genere, che con 318 entries raggiunge un montepremi da €14.310, e una prima moneta da €1.521 alla quale il vincitore DeLaurences aggiunge €1.131 dalle taglie. Si ferma al 2° posto Fabrizio “Asky16” Petroni, immancabile, come Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che troviamo in top-10.

Francesco Favia chiude la nottata al Need For Speed

E’ un nome noto anche il vincitore del Need For Speed, Francesco “ilmessia84” Favia, che batte i 49 entries del torneo turbo della notte, incassando €626+€995, con Atahcabal che si ferma al 2° posto ed Andrea “Andreacigna” Pini a completare il podio.