Ergo_Sum_Refuga sfiora la doppietta alle Winter Series di Pokerstars con un 1° e un 2° posto, gli nega il back to back Riccardo “CrazyRich85” Basso. I tornei più ricchi del mercoledì vanno però a Foldodopo e Gabry97950. Vincono anche: Athanasios1930, alongwaytobepro, Ivan0000323, Singapore18, TheMajor11, panfro0. Poker Online 9 gennaio 2025.

Poker Online 9 gennaio 2025: i primi tornei Winter Series del mercoledì

Vediamo come si sono conclusi i primi tornei principali della giornata di Pokerstars, compresi i due mtt più ricchi: The Snowcryptic ed Arctic Knockouts che fanno sempre parte delle Winter Series che continuano sulla room della picca rossa.

Frozen Bounty Blast (Winter Series #148): Athanasios1930 apre la giornata

Come sempre il primo torneo importante delle Winter Series è il Frozen Bounty Blast che con 1.237 iscritti supera i 55K di Prize pool, con vittoria per Athanasios1930 che incassa la prima moneta da €3.671 + €2.712 dalle taglie progressive, dopo aver superato AleGre94576 nel testa a testa finale. Al 5° posto riconosciamo anche il regular Francesco “Biri7501” Biribao.

Frostbite Battle (Winter Series #149): Deal a tre

Si chiude con un deal a tre il Frostbite Battle che con 1.146 iscritti sfiora i 31K di montepremi. La vittoria va ad alongwaytobepro, fanno parte dell’accordo Sylvart e MucKKingSs che incassano entrambi circa 3.300 euro.

The Snowcryptic (Winter Series #150): Foldodopo vince subito

Foldodopo batte un field di 4.761 giocatori e porta a casa lo Snowcryptic per un premio da €5.221+€759, mentre al runner up enrico9189 ci sono €3.750+€1.013. A completare il podio c’è laurasciano e al 6° posto riconosciamo Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Arctic Knockouts (Winter Series #151): Gabry97950 vince il torneo più ricco di giornata

924 iscritti per €83.160 di prizepool per l’Arctic Knockouts che si conferma il torneo più ricco di giornata, vinto da Gabry97950 che incassa un bel premio da €5.554+€5.731 dopo aver superato sciusta e Rikk4rdo. Si ferma al 6° posto Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

Gli altri tornei del mercoledì su Pokerstars

Andiamo a vedere anche i tornei andati in scena più tardi sul palinsesto di PS. Ancora mtt delle Winter Series, ma anche programmazione standard con Midnight Mystery e il classico Need For Speed in chiusura, questa volta vinto dal regular panfro0.

Snowball Fight (Winter Series #152): Ivan0000323 supera Piryx88

Altri 4.619 iscritti allo Snowball Fight, ed altri €41.571 in palio, con vittoria da €5.628 per Ivan0000323 che supera Piryx88, runner up per circa 4K di premio, poi arriva davidoff1826 a completare il podio per €2.858.

Winter Enigma (Winter Series #153): successo per Singapore18

Singapore18 batte la concorrenza di 1.070 iscritti e porta a casa il Winter Enigma del mercoledì, incassando €3.305 di prima moneta, ma andando bene anche con le taglie misteriose dalle quali incassa altri €2.474 dopo aver superato Magic Carbo97 che incassa in tutto poco meno di 4K.

Polar Bounty Hunt (Winter Series #154): Ergo_Sum_Refuga vince

Il Polar Bounty Hunt richiama 1.346 entries per più di 30K di montepremi, e la vittoria va a Ergo_Sum_Refuga che incassa €1.980+€1.900 dopo aver superato Nano11Tkop e CRluca91.

Evening Cooldown (Winter Series #155): Riccardo Basso nega la doppietta a Ergo_Sum_Refuga

Ancora Ergo_Sum_Refuga protagonista pure all’Evening Cooldown da 379 iscritti, con un 2° posto che gli fa incassare altri €3.143, ma non va la doppietta alle Winter Series, negata da Riccardo “CrazyRich85” Basso che incassa la prima moneta da €4.425. In questo torneo notiamo anche Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi, tornato con grande costanza nelle ultime settimane.

TheMajor11 comanda al Midnight Mystery

Passiamo al primo torneo non Winter Series del nostro report del mercoledì, il Midnight Mystery con taglie misteriose, che richiama 309 giocatori per quasi 14K di prizepool e una prima moneta da €1.497 vinta da TheMajor11 che incassa solo €155 dai bounty. Vanno meglio le taglie di Dario “Cifalino91” Barone che si ferma al 7° posto per €273 di premio fisso, ma incassa altri €1.259 dai bounty, incassando così poco meno del vincitore.

Panfro0 batte manuella9119 in chiusura di nottata

61 entries e €5.490 in ballo al turbo della notte, il Need For Speed, sempre spettacolare e pieno di regular, come quello che ha vinto quest’ultima edizione, panfro0, che incassa la prima moneta da €1.789 superando manuella9119 e poi c’è F.Langone a completare il podio. Anche qui troviamo Riccardo “CrazyRich85” Basso al 4° posto, e si piazza anche l’immancabile Mario “hhrrr” Pulcini, davanti ad Antonio “frakkalagan” Fragale, in questi giorni impegnato anche live alle WSOPC di Rozvadov, e che è il primo a premio dopo la bolla scoppiata da This is soo2019.