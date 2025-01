Andiamo a vedere i risultati del giovedì su Pokerstars dove continuano le Winter Series ed è sempre la giornata del ricco High Roller da €250 di buy-in, con 05/01/2025 che batte Simone “94pazzini94” Demasi. Vincono anche: hhrrr, A.Lapini, giobellino98, Sera247994, mariopagani1, furbetto4betto, SconsigliatoY, M@d0ff, DrDan22. Poker Online 10 gennaio 2025.

Poker Online 10 gennaio 2025: i primi tornei del giovedì

La giornata di Winter Series su Pokerstars viene aperta da Mario Pulcini, ma ottimo anche A.Lapini mentre il colpaccio lo fa 05/01/2025 che batte Simone Demasi al ricco High Roller.

Fronzen Bounty Blast (Winter Series #158): Mario Pulcini apre la giornata

Il primo torneo importante della giornata di Winter Series, il Frozen Bounty Blast, richiama 1.285 giocatori per €57.825 di Prize pool e la vittoria va a Mario “hhrrr” Pulcini che incassa la prima moneta da €3.671 e fa il pieno con €3.910 anche dalle taglie, lasciando €3.671+€607 al runner up Thelegend1987 che abbiamo già visto protagonista in queste Winter Series. Ai piedi del podio c’è anche Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Frostbite Battle (Winter Series #159): questa volta A.Lapini vince

A.Lapini, dopo il 7° posto nel torneo precedente, questa volta vince il Frostbite Battle, superando un field di 1.239 giocatori e incassando la prima moneta da €5.228 dopo aver superato SSpencer39 e poi c’è REV3NGEANCE a completare il podio.

The Snowcryptic (Winter Series #160): un gioiellino per giobellino98

Col The Snowcryptic si sale sopra gli 86K di montepremi grazie a 3.823 iscritti e il migliore è giobellino98 che incassa €5.262+€1.051, con parmel994 al 2° posto e Rikygg3 a completare il podio.

High Stakes Icy Hunt (Winter Series #161): 05/01/2025 non è una data ma il vincitore del HR

Un nickname particolare, e mai visto prima nei nostri report mtt, 05/01/2025, vince l’High Stakes Icy Hunt che ha richiamato 523 giocatori che hanno pagato il buy-in massimo di €250, producendo un montepremi da €117.675. La vittoria vale €8.545+€10.144, un bel colpo, come Simone “94pazzini94” Demasi che si ferma al 2° posto per circa 12K complessivi di vincita. Ancora un piazzamento per Francesco “Biri7501” Biribao al 8° posto.

Gli altri tornei Winter Series del giorno

Andiamo a vedere i tornei conclusivi del giovedì di Winter Series, una nottata chiusa dalla vittoria di SconsigliatoY in un final table pieno di regular all’Evening Cooldown.

Snowball Fight (Winter Series #162): Sera247994 porta a casa il torneo

La vittoria dello Snowball Fight va a Sera247994 che incassa la prima moneta da €6.350 dopo aver battuto un field di 5.219 iscritti, con arashi_it ultimo ad arrendersi, e desdeMacondo sul gradino basso del podio.

Winter Enigma (Winter Series #163): successo per mariopagani1

1.069 iscritti al Winter Enigma che raggiunge un prizepool da €48.105 e la vittoria va a mariopagani1 che incassa €3.327+€646, su ilpalmi91 e AleGre94576. I migliori sulle taglie misteriose sono TxniooG e venturino89.

Frosty Bounty (Winter Series #164): vittoria di furbetto4betto

Il Frosty Bounty manca il garantito da 40K con 1.974 iscritti e ad approfittarne è furbetto4betto che incassa €2.668+€1.642, con Biculo al 2° posto e sul podio c’è anche Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni.

Evening Cooldown (Winter Series #165): SconsigliatoY batte Kobegio16

SconsigliatoY porta a casa l’Evening Cooldown che chiude la giornata di Winter Series con 436 iscritti per quasi 40K di prizepool. Per il vincitore c’è una prima moneta da €6.658 dopo aver superato Kobegio16 al quale vanno €4.686. Tanti nickname noti piazzati ai piani alti: Mr.Squid82 al 4° posto e alle sue spalle Mario “MAGIpoker87” Magistro, Alessio “LAFAL10” La Francesca e Stefano “St3ffolo” Valori.

Gli ultimi tornei della notte su Pokerstars

Usciamo dalle Winter Series per vedere anche i tornei della programmazione standard di Pokerstars a chiudere la nottata con Midnight Mystery e Need For Speed, due grandi classici ormai.

M@d0ff vince il Midnight Mystery

Il regular M@d0ff porta a casa il Midnight Mystery su 299 iscritti, per €1.448+€524 dalle taglie misteriose che premiano maggiormente grascap che chiude al 3° posto per €822+€947 di premio.

Need For Speed per DrDan22 che atte This is soo2019

72 entries al Need For Speed da €6.480 di montepremi, e la vittoria va a DrDan22 che incassa €706+€1.216 dopo aver superato This is soo2019. Ai piedi del podio riconosciamo Fabrizio “Asky16” Petroni e anche qui si piazza, come spesso accade nel turbo della notte, peppruocc, che avevamo già visto tra i protagonisti nel primo tornei della giornata, e lo ritroviamo anche qui in chiusura.