Continuano i tornei AfterParty su Pokerstars e questo mercoledì le vittorie più importanti sono di pio1998a e furbetto4betto mentre in chiusura di nottata alongwaytobepro supera Vop444. Vincono anche: AleULtyson, sbasb59, Giangiu8392, quh773, PILEO013, agosardonereal. Poker Online 23 gennaio 2025.

Poker Online 23 gennaio 2025: i primi tornei del mercoledì

AleULtyson apre il mercoledì di Pokerstars con la vittoria del torneo pomeridiano, sempre in versione arricchita dall’AfterParty.

Afternoon on Stars per AleULtyson

549 iscritti nel torneo pomeridiano di Pokerstars, l’Afternoon on Stars, in versione AfterParty con 549 iscritti per €24.705 di montepremi. La vittoria da €1.839+€2.236 va a AleULtyson che supera ciccio002606 nel testa a testa finale poi abbiamo il regular Fabiosky23, sempre molto presente e che qui chiude al 3° posto.

Frozen Bounty Blast per sbasb59

Al Frozen Bounty Blast si gioca per 33K di prizepool grazie a 734 iscritti e il migliore è sbasb59 che incassa €2.289+€1.955 dopo aver battuto domeawer e D0ubleChance.

Evening Icy Battle sotto al garantito

Non supera il garantito da 40K l’Evening Icy Battle da 1.361 entries e il migliore è Giangiu8392 per €2.640+€1.137, con Ngapatone in 2° posizione e IlBill97 a completare il podio. Qui in 6° posizione riconosciamo Marco “Peraz77” Perra.

Un ottimo quh773 vince lo Snowball Fight

Allo Snowball Fight, con 3.854 iscritti, si gioca per un montepremi da €34.686 e per una prima moneta da €4.715 che viene vinta da quh773 che supera cekketto550 nel testa a testa finale, e a completare il podio c’è il regular dommignao.

I tornei più ricchi della giornata: Ultimate Knockouts e Snowstorm Bounty

Sono come sempre Ultimate Knockouts e Snowstorm Bounty i tornei dell’AfterParty più ricchi nella giornata settimanale di PS, e vengono vinti da pio1998a e da furbetto4betto.

Ultimate Knockouts: più di 10K per pio1998a

All’Ultimate Knockouts abbiamo 760 iscritti per €68.400 di montepremi e il colpo del mercoledì lo firma pio1998a che incassa €4.741+€5.328 dopo aver superato lollos7 e DonkBul. Bella prova di betullame11 in 5° posizione, e alle sue spalle pollicevers0. In top-10 qui anche Giovanni “Vop444” Giudice che chiude in 8° posizione.

Snowstorm Bounty a furbetto4betto

Con più di 70K di montepremi, grazie a 3.900 iscritti, lo Snowstorm Bounty è il torneo più ricco della giornata come prizepool, e viene vinto da furbetto4betto che incassa €4.291+€698. Il runner up è scielzi77 poi abbiamo Inshallah7 a completare il podio.

Gli ultimi tornei della notte su PS

PILEO013, agosardonereal e alongwaytobepro (che batte Giovanni Giudice al Need For Speed) chiudono la giornata di tornei online su Pokerstars.

PILEO013 batte piemooh e La Francesca al Closer Cooldown

I tornei AfterParty di giornata si concludono come sempre con il Closer Cooldown che richiama 371 iscritti per più di 25K di montepremi, con una prima moneta da €4.331 vinta da PIELEO013 che supera due regular nel finale: piemooh e Alessio “LAFAL10” La Francesca che completano il podio.

Midnight Mystery ad agosardonereal

Il Midnight Mystery va sopra i 13K di prizepool grazie a 290 iscritti e il migliore è agosardonereal che incassa €1.416+€586. Più fortunato marcocami89 che chiude al 4° posto per €640 di premio fisso, ma incassa 1K preciso dalle taglie misteriose.

Need For Speed: alongwaytobepro batte Giudice

Anche al Need For Speed troviamo Giovanni “Vop444” Giudice tra i protagonisti, questa volta al 2° posto, superato solo da alongwaytobepro che incassa la prima moneta da €1.701. A completare il podio ritroviamo anche betullame11 e si piazza ancora a premio Fabiosky23 che avevamo visto in top-10 anche al torneo pomeridiano in apertura di giornata.