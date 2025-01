Giovedì vincente per VxVend3TT4 che porta a casa più di 15K di premio col successo all’Ultimate Knockouts dll’AfterParty di Pokerstars. Vincono anche: matedaemon1, D3mon17, Flattaments, Strasky1992, vasi30900, oliverterry, R3gol4r3_62, JokerGino. Poker Online 24 gennaio 2025.

Poker Online 24 gennaio 2025: i primi tornei della giornata

Andiamo a vedere come si è aperto il giovedì di tornei AfterParty su Pokerstars questo giovedì. Si inizia dalla vittoria di matedaemon1 all’Afternoon on Stars mentre al Frozen Bounty Blast D3mon17 batte i regular D3mon17 su jacklafu98 e Antonio “frakkalagan” Fragale.

Afternoon on Stars: matedaemon1 batte RenatoINT

Nel torneo pomeridiano Afternoon on Stars dell’AfterParty di Pokerstars abbiamo 514 iscritti per €23.130 di montepremi e la vittoria va a matedaemon1 che supera il regular RenatoINT, incassando la prima moneta da €1.730 + €2.128 dalle taglie progressive.

D3mon17 vince il Frozen Bounty Blast

819 iscritti al Frozen Bounty Blast, per un prizepool da €36.855 con vittoria da €2.515+€1.729 per D3mon17 su jacklafu98 e Antonio “frakkalagan” Fragale che completa il podio. Piazzamento tra i migliori 10 anche per il regular Shadowkizz al 7° posto.

Flattaments vince l’Evening Icy Battle

All’Evening Icy Battle si gioca per €44.550 di montepremi con 1.650 entries e il migliore è Flattaments per €2.888+€1.877 su luisCBasso e Becca980.

Snowball Fight per Strasky1992

Strasky1992 batte un field da 4.575 iscritti allo Snowball Fight, per €5.580 di prima moneta, col runner up S4S1-C4P_FG che si accontenta di quasi 4K di premio, poi arriva Restaino11 a completare il podio per €2.883 di premio.

I tornei più ricchi del giovedì. Grande vittoria per VxVend3TT4

VxVend3TT4 non era mai uscito nei nostri mtt online report, lo fa per la prima volta questo giovedì vincendo il torneo più ricco della giornata per più di 15K di premio. Bel colpo anche per vasi30900.

Ultimate Knockouts: colpo da oltre 15K per VxVend3TT4

Il torneo più ricco della giornata viene vinto da VxVend3TT4 che incassa un bel premio da €6.943+€9.292 dopo aver superato Trimegistro90 all’Ultimate Knockouts del giovedì che porta il buy-in al massimo di €250, pagato da 418 giocatori, per 94K di Prize pool. Ci prova anche Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che si ferma al 5° posto per più di 5.500 euro di premio totale, e non manca mai nemmeno Fabiosky23 al 9° posto.

Snowstorm Bounty: vittoria per vasi30900

Supera i 71K anche lo Snowstorm Bounty con 3.950 iscritti, e il migliore è vasi30900 per €4.137+€2.513, su pollicevers0 che si ferma 2° per €4.133+€1.323. Completa il podio baculum1969.

Gli ultimi tornei della notte

Sono oliverterry, R3gol4r3_62 e JokerGino a chiudere il giovedì notte su Pokerstars tra Closer Cooldown, Midnight Mystery e il classico Need For Speed.

Closer Cooldown: vittoria di oliverterry

Il Closer Cooldown è l’ultimo torneo AfterParty di giornata e arriva a €34.492 di montepremi con 511 iscritti. Il migliore è oliverterry che incassa la prima moneta da €5.804 dopo aver battuto NightShark9 nel testa a testa finale e a completare il podio riconosciamo il regular Ste4L7H. Da segnalare un altro piazzamento di S4S1-C4P_FG che chiude 7° anche qui dopo il podio allo Snowball Fight.

R3gol4r3_62 vince il Midnight Mystery

Passiamo al Midnight Mystery con taglie a sorpresa, 357 iscritti e poco più di 16K di prizepool, con una prima moneta da €1.708 vinta da R3gol4r3_62 che è anche il migliore sui bounty dove incassa altri €1.287, dopo aver superato MANTO989.

JokerGino chiude la giornata al Need For Speed

In chiusura il turbo Need For Speed da €5.850 di montepremi con 65 entries e la vittoria va a JokerGino per €744+€1.013 su afganistan2 e demetrioWTF.