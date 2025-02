Questa domenica sono andati in scena i tornei più importanti della domenica conclusiva di MicroMillions su Pokerstars, che si chiuderanno questa sera, come l’Explosive Sunday di iPoker con SuccoArancia11 chipleader mentre Bud2355 vince il domenicali di 888poker. Successi anche per: Simmbel, misterbet700, pirkio1994, lucafarina82, Maravilla011, betullame11, kenshiro657, Canelupo96, manuella9119. Poker Online 10 febbraio 2025.

Poker Online 10 febbraio 2025: tornei domenicali

Su Pokerstars siamo all’epilogo delle MicroMillions con ben due tornei da concludere, il Main Event e anche l’High Roller, mentre su iPoker si è giocato il day1 dell’Explosive Sunday e su 888poker si è concluso in giornata il Mystery Bounty Sunday vinto da Bud2355.

Main Event MicroMillions (Pokerstars): slimasso al comando

Su Pokerstars si è giocato il day 1 del Main Event MicroMillions che con 12.162 entries ha raggiunto un montepremi di €218.916. La corsa verso la prima moneta da 12K (più le taglie) è ancora lunga visto che contiamo 990 players left, e il migliore di tutti è slimasso che vola con 3.6 milioni in chips, staccando Red_Tricky al 2° posto con 2.7 milioni, poi a completare il podio momentaneo troviamo il regular Lelouch Vi che lo scorso ottobre ha già vinto il Main delle Galactic Series, e bissare con un altro Main Event principale sarebbe davvero un grande colpo per lui.

High Roller MicroMillions (Pokerstars): MrWakins davanti a iL-DottoreX

Si deve concludere anche l’High Roller della domenica conclusiva di MicroMillions su Pokerstars, e qui abbiamo 1.868 iscritti, con 148 players left a giocarsi una prima moneta superiore ai 10K (più le taglie) per un torneo arrivato a €168.120 di montepremi, e con chipleader MrWakis, unico a chiudere sopra al milione in chips, ma dietro è molto vicino Luca “IL-DottoreX” Castellaneta. Tra i migliori anche Luca “losqualo63” Giovannone che riprenderà la sua corsa dal 5° posto e in 10° posizione riconosciamo pure Antonello “teamzeus94” Ferriuolo.

Explosive Sunday (iPoker): SuccoArancia11 chipleader su TOTUPAAA

E’ in corso anche il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday che ha visto la partecipazione di 515 iscritti, ma la registrazione tardiva è ancora aperta fino ad inizio final day, che riprenderà con almeno 218 players left e 81 ITM. Si gioca per una prima moneta da €5.805 (più le taglie) e al comando troviamo SuccoArancia11 su TOTUPAAA. In 7° posizione riconosciamo anche dispo211.

Mystery Bounty Sunday (888poker): vittoria di Bud2355

Come da tradizione il domenicale di 888poker, il Mystery Bounty Sunday, si conclude in giornata. Al torneo da 20K garantiti hanno partecipato 185 giocatori e il migliore è stato Bud2355 che ha incassato 3.460 euro totali di premio dopo aver superato ThE_LeGgEnDx e 20Anto21. Al 5° posto ennesimo piazzamento per BlackDomo97.

I tornei MicroMillions della domenica

Vediamo anche gli altri principali eventi MicroMillions della giornata aperta dal successo di Simmbel su Antonio Fragale, la vittoria di misterbet700 e torna al successo anche pirkio1994.

Big Stacks (MicroMillions #148): Simmbel batte Antonio Fragale

Antonio “frakkalagan” Fragale cerca di aprire al meglio la domenica di MicroMillions, ma deve arrendersi al 2° posto del Big Stacks, torneo da 1.637 iscritti per €44.199 di montepremi. La prima moneta da €6.377 va a Simmbel che supera proprio frakkalagan che si accontenta di €4.474, poi abbiamo EMAD_0518 a completare il podio.

Torpedo (MicroMillions #150): vittoria di misterbet700

Il Torpedo supera i 40K di prizepool grazie a 4.541 iscritti e il migliore è misterbet700 che incassa la prima moneta da €2.374 + €1.564 dalle taglie, con rikicaravuti al 2° posto e SojaEsmali a completare il podio.

The Thunderstorm (MicroMillions #155): ancora una vittoria di pirkio1994

Torna a battere cassa pirkio1994 che giovedì scorso vinceva il Big Stacks di apertura, e questa domenica chiude la giornata di MicroMillions battendo un field di 1.732 partecipanti al The Thunderstorm, con 61Sguencis ultimo ad arrendersi e wenanza85 a completare il podio.

Programmazione standard dei tornei domenicali su Pokerstars

Lasciamo le MicroMillions per andare a vedere anche come sono andati gli altri principali mtt domenicali della room della picca rossa.

Sunday Evening: ancora Simmbel protagonista, ma questa volta vince lucafarina82

Simmbel ci riprova al Sunday Evening, torneo da 1.025 entries per €46.125 di montepremi, ma questa volta è lui a perdere il testa a testa finale con lucafarina82 che incassa la prima moneta da €7.161, lasciando al runner up altri €5.103 di premio, e a completare il podio abbiamo Simone “94pazzini94” De Masi.

Maravilla011 porta a casa il Sunday Mystery on Stars

Altri €34.803 in palio al Sunday Mystery on Stars da 1.289 entries, e il migliore è Maravilla011 che incassa €3.096+€713 dopo aver superato gancio93, anche se il migliore sui bounty misteriosi è Gibozza che chiude 5°.

Sunday Undercover: arriva il colpo di betullame11

Uno dei regular più presenti e costanti delle ultime settimane è sicuramente betullame11 che questa volta vince il Sunday Undercover per €3.222+€1.074 dopo aver superato Simos93 e Trycopyyou.

Kenshiro657 fa fuori tutti al Sunday High Roller

192 giocatori hanno pagato il buy-in massimo del Sunday High Roller che raggiunge così i €43.200 di montepremi, con una prima moneta da €8.575 vinta da kenshiro657 che ha la meglio su cicciox88126 nel testa a testa finale, poi abbiamo Boodasar a completare col podio davanti ai regular dark side798, This is soo2019 e Karim “karimm92” Radani.

Canelupo96 si sbrana il Rollercoaster

Non può mancare il Rollercoaster che con 164 iscritti arriva ad un montepremi da €14.760 e la vittoria da €1.232+€2.105 va a Canelupo96 che supera giopennix nel testa a testa finale, poi abbiamo MagicBeco a completare il podio davanti all’immancabile Riccardo “Overbet91” Bonelli. Anche qui c’è karimm92 al 7° posto, e alle sua spalle Alessandro “alesiena17” Siena.

Manuella9119 chiude la nottata al Need For Speed

Come sempre ci teniamo il turbo della notte, il Need For Speed, per ultimo. Al torneo domenicale partecipato 73 entries per €6.570 di montepremi e la vittoria va a manuella9119 che si conferma uno dei giocatori più in crescita nel 2025, e questa volta ha la meglio su WrongMate e 95magician95. Anche qui al 4° posto troviamo giopennix.