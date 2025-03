Il Sunday Special di Pokerstars si chiude con marcocamp1 chipleader mentre su iPoker timangioacola comanda su alepp all’Explosive Sunday e Pintubet vince su 888poker. Giornata da tripla top-10 per AKILLERJJ e charlito90, ma senza vittorie, quelle vanno a giopennix con una doppietta, e a: erbomber9, FS_XCVII, NotGambler22, Futzuk4, max5939, ylov3youAll, marrapa81. Poker Online 17 marzo 2025.

Poker Online 17 marzo 2025: tornei domenicali

Andiamo a vedere come sono andati i principali mtt domenicali in Italia, con i day1 su Pokerstars ed iPoker mentre su 888poker come al solito sappiamo già il vincitore del Mystery Bounty Sunday, si tratta di Pintubet.

Sunday Special (Pokerstars): comanda marcocamp1

Al termine della prima giornata al Sunday Special rimangono in corsa 124 giocatori sui 1.335 iscritti che hanno prodotto un montepremi superiore ai 120K e si gioca per una prima moneta da €17.643. Il chipleader è marcocamp1 che si lascia alle spalle Dispo21 e Lelouch Vi, e non sono neanche gli unici regular di Pokerstars ai piani alti del chipcount, per esempio in top-15 riconosciamo anche Alessandro “aleorsi98” Orsi.

Explosive Sunday (iPoker): timangioacola davanti ad alepp

Registrazioni tardive ancora aperte all’Explosive Sunday, il domenicale di iPoker, che al momento ha richiamato 428 giocatori per il torneo da 60K garantiti. Al termine del day1 abbiamo 171 players left, con la bolla che scoppierà a 81 ITM e si gioca per la prima moneta da 6.433 euro (più le taglie), per ora. Il chipleader è timangioacola e alle sue spalle alepp che dovrebbe essere Alessandro Giannelli (anche se il suo nick su PS ha una “p” in più).

Mystery Bounty Sunday (888poker): vittoria di Pintubet

Come al solito, e in controtendenza con gli altri domenicali, su 888poker si chiude tutto in giornata col Mystery Bounty Sunday da 205 iscritti per €20.295 di montepremi. La vittoria va a Pintubet che incassa 2.629 euro totali dopo aver superato g1nl0v3rz nel testa a testa finale poi c’è Mattttt888 a completare il podio.

I primi tornei della domenica su PS

Non solo Sunday Special, la domenica sulla room della picca rossa è sempre ricca di tanti tornei garantiti, andiamo a vedere i primi di una domenica aperta dalla vittoria di erbomber9 al Warm Up.

Sunday Warm Up per erbomber9

E’ erbomber9 ad aprire la domenica col primo vero colpo importante, quello del Sunday Warm Up che gli vale un premio da €1.594+€1.850, dopo aver superato un field di 485 giocatori per €21.825 di montepremi. Si ferma al 2° posto il regular BlackDomo97, molto presente nelle ultime settimane, poi troviamo MastroPosy a completare il podio.

Sunday Evening: vince giopennix

Si sale a quasi 38K di prizepool al Sunday Evening con 843 entries e il migliore è il regular giopennix che incassa la prima moneta da più di 6 mila euro dopo aver battuto BELVA_ETNEA. Da segnalare AKILLERJJ, davvero scatenato alla terza top-10 di giornata, dopo quelle del Sunday Starter e Sunday Octagon.

FS_XCVII vince il Sunday Mystery on Stars

1.265 entries al Sunday Mystery on Stars che raggiunge i €34.155 di montepremi. Vittoria da €3.038+€1.778 per FS_XCVII che ha la meglio di Brax_Ace1 e di vaimodexter.

NotGambler22 vince il Sunday Colossal Stack domenicale

Il Sunday Colossal Stack richiama 4.185 giocatori per un bel montepremi da €75.330 e il vincitore, NotGambler22, porta a casa un premio da €4.529+€2.611. Il runner up è 7rusTheProcess e caricare32 completare il podio.

Gli ultimi tornei della notte di Pokerstars

Il colpo più importante del finale di giornata lo mette a segno max5939 al Sunday High Roller, ma a tarda notte arriva anche la doppietta di giopennix che dopo il Sunday Evening vince anche il Need For Speed.

Sunday Undercover a Futzuk4

Al Sunday Undercover con taglie misteriose partecipano in 762 per €34.290 di montepremi, e il migliore è Futzuk4 che incassa €2.663+€606 dopo un deal con TH3D4RKKNIGH7 e CozzoCon2z. Da segnalare Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che si ferma al 9° posto, ma è tra i migliori sui bounty misteriosi con €1.016 (solo Alwayswin94 al 18° posto fa meglio di lui con €1.753 dalle taglie).

Sunday High Roller: bel colpo per max5939

Il Sunday High Roller, con buy-in massimo di €250, richiama 148 giocatori per €33.300 di montepremi e una prima moneta che sfiora i 7K e che viene vinta da max5939 che nel testa a testa finale ha la meglio su Architettando, e poi abbiamo M3ssiD10s a completare il podio. Al 6° posto Andrea “Andreacigna” Pini e in 8° posizione charlito90, che non è nemmeno lui alla prima top-10 domenicale.

Rollercoaster: successo di ylov3youAll

161 entries al Rollercoaster, si gioca per un montepremi da €14.490 e per una prima moneta da €1.209 vinta da ylov3youAll che incassa altri €2.342 dalle taglie progressive dopo aver battuto leo.C97 e majiko15. Ancora un 9° posto per charlito90, anche lui alla terza top-10 domenicale, appena dietro a Dispo21 e subito avanti ad Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro.

Marrapa81 si porta a casa il Midnight Mystery

L’ultimo torneo bounty della giornata è anche alla domenica il Midnight Mystery, che questa volta richiama 404 iscritti per €18.180 di montepremi e a spuntarla è marrapa81 che batte Alaambra nel testa a testa finale, incassando €1.891+€670, anche se il più fortunato con le taglie è tommyria che chiude la sua corsa già al 20° posto per un premio quasi minimo, ma incassa €1.030 dai bounty.

Giopennix cala la doppietta al Need For Speed

Il Need For Speed domenicale non va sopra i 6K garantiti con noi 65 entries, ma giopennix non si lascia scappare l’occasione di completare la doppietta vincente e per incassare altri €783+€1.043.