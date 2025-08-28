Rutto95 porta a casa il Night on Stars dove al final table c’era anche evergreen988 che sfiora il back to back. Vittorie eccellenti anche con Matteo “SpeedOne1” Liparulo e Fabiosky23 in una giornata in cui vanno a segno anche: Mag1cD1amond, Terenzio90, sconvoltocieco, EvieDaisy, Fede.Casti1, vaimodexter. Poker Online 28 agosto 2025.

Poker Online 28 agosto 2025: tornei MicroMillions

Continuano i tornei delle MicroMillions Series e questo mercoledì arrivano le vittorie principali di Mag1cD1amond, Terenzio90, sconvoltocieco.

The Blossom (MicroMillions #27): vittoria per Mag1cD1amond

Al The Blossom abbiamo 2.868 iscritti per €25.812 di montepremi e il migliore è Mag1cD1amond che incassa €1.524+€908 dopo aver superato Festa991 nel testa a testa finale mentre al 3° posto riconosciamo FelX-AA. Ancora un piazzamento per SweetAfga (7°) che avevamo già citato nel report di ieri.

Daily Splash (MicroMillions #30): vittoria di Terenzio90

Bel colpo di Terenzio90 che porta a casa il ricco Daily Splash che arriva a €55.800 di prizepool con 3.100 entries, e al vincitore vanno €3.438+€751. Il runner up è guarinz e poi c’è anche Markikoo sul podio. Si rivede dopo tanto tempo Mario “coinflip21” Carrascon.

Bounty Feast (MicroMillions #33): sconvoltocieco porta a casa l’ultimo torneo

Chiudiamo col Bounty Feast da 1.763 iscritti per €15.867 di montepremi e la vittoria da €1.024+€980 va a sconvoltocieco che batte T4k3V3nG3r nel testa a testa finale.

I primi mtt online della giornata su Pokerstars

Vediamo come si è aperta la giornata sulla room della picca rossa con i primi tornei vinti da: Rutto95, EvieDaisy, Fede.Casti1.

EvieDaisy porta a casa l’Afternoon on Stars

Va ad EvieDaisy l’Afternoon on Stars per €1.554+€722 dopo aver superato un field di 324 iscritti, con Masai14 ultimo ad arrendere e anche qui al 3° posto si rimpiazza FelX-AA, davanti a Jacklafu98.

Fede.Casti1 vince il Bounty Builder

Va a Fede.Casti1 il Bounty Builder del mercoledì, per un premio da €1.631+€3.109, con michelestano97 al 2° posto e n0t_lik3_th4t a completare il podio. Piazzamento al 7° posto per Canelupo96, molto attivo in questi ultimi giorni, e alle sue spalle c’è anche Mario “MAGIpoker87” Magistro.