Il colpo più ricco del giovedì su Pokerstars lo mette a segno moschetta890 che porta a casa il Night on Stars, ma si mette in evidenza anche INUOVIMOSTRI che trionfa all’High Roller delle MicroMillions Series. Giornata vincente pure per: HibrahimBa, Zeffiro88, FelX-AA, Th3Arch3r, AnakinLukeranda, vaimodexter, pauluc10, MagicMike24, VxVend3TT4. Poker Online 29 agosto 2025.
Poker Online 29 agosto 2025: MicroMillions del giovedì
Apriamo andando a vedere come si sono risolti i 4 tornei delle MicroMillions Series più ricchi della giornata, con le vittorie di: HibrahimBa, INUOVIMOSTRI, Zeffiro88, FelX-AA.
The Blossom (MicroMillions #35): vince HibrahimBa
Va ad HibrahimBa il The Blossom che ha richiamato 2.522 iscritti per €22.698 di montepremi, col vincitore che porta a casa €2.345+€704 dopo aver superato eli6300.
High Roller (MicroMillions #38): bel colpo per INUOVIMOSTRI
INUOVIMOSTRI non lascia scampo ai 1.365 iscritti dell’High Roller delle MicroMillions che raggiunge un prizepool da €61.425 e per il vincitore ci sono €4.046+€926 mentre al runner up F.Fazi vanno €2.900+€464. Fortunato sulle taglie il 3° classificato, max5939 che incassa €2.079+€1.632.
Daily Splash (MicroMillions #39): vittoria per Zeffiro88
Si avvicina ai 50K di prize pool anche il Daily Splash vinto da Zeffiro88 che porta a casa €2.910+€2.068 dopo aver superato Andretta93 e slurpmany. Ai piedi del podio riconosciamo Giuseppe “peppruocc” Ruocco e al 6° posto anche MoChuisle7.
Bounty Feast (MicroMillions #42): FelX-AA ancora a segno
Lo citavamo anche nei giorni scorsi, e continua il momento positivo di FelX-AA che questa volta porta a casa il Bounty Feast incassando €1.102+€290 su marlyn6 e michelestano97.
I primi tornei della giornata su Pokerstars
I risultati dei primi tornei online della giornata sulla room della picca rossa con le vittorie di Th3Arch3r, AnakinLukeranda, moschetta890.
Th3Arch3r vince l’Afternoon on Stars
E’ Th3Arch3r ad aprire la giornata con la vittoria all’Afternoon on Stars che ha richiamato 268 entries per poco più di 12K di montepremi e il successo vale €965+€1.5200, con darkk.bakura runner up per poco più di 1K complessivo di premio.