Poker Online: DARFEDE si conferma e vince il Sunday Special, ad enzotribulla l’High Roller. Su iPoker trionfa 9J4keTh3Muss9

Poker Online 21 luglio 2026
Poker Mtt Report
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21 Luglio 2026

Conclusione dei tornei online domenicali con le vittorie di DARFEDE, enzotribulla e 9J4keTh3Muss9. Nei tornei del lunedì invece vanno a segno: yuga8, SirDomsuo, 4betforinfo, BIGKamel, malik7976, DanielfishingIG, unlock3d, VVsMolly, tanywolf. Poker Online 21 luglio 2026.

Poker Online 21 luglio 2026: finale tornei domenicali

Apriamo subito vedendo come si sono conclusi i principali tornei online domenicali in Italia tra Pokerstars (Sunday Special e Sunday High Roller) e circuito iPoker (Mystery Explosive Sunday).

Sunday Special (Pokerstars): DARFEDE si conferma

Quasi mai il chipleader al termine del day1 del Sunday Special va poi a vincere il domenicale principe di Pokerstars, è successo questo lunedì con DARFEDE che iniziava il final day in testa su 123 players left, e si è confermato il migliore di tutti fino alla fine, incassando la prima moneta da €11.650 su maurod4mantova e Luca “iL-DottoreX” Castellaneta che si conferma in un grande momento. Tornando al vincitore, non è la prima volta che DARFEDE porta a casa il Sunday Special, era già successo nel marzo del 2025.

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Sunday High Roller (Pokerstars): trionfa enzotribulla

Momento positivo anche per enzotribulla che dopo alcuni piazzamenti e podi, porta a casa il Sunday High Roller,  per un premio da €2.140+€1.810 su Deezah22 e su Riccardo “Overbet91” Bonelli. Si ferma al 4° posto Nauden che iniziava il final day da chipleader e alle sue spalle XPhantomTacticX. In 8° posizione Lorenzo “lozozzo3” Paolelli che aveva chiuso tra i migliori (12°) anche allo Special.

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Mystery Explosive Sunday (iPoker): vince 9J4keTh3Muss9

Il Mystery Explosive Sunday del circuito iPoker sale a 364 iscritti con la late registration, e il migliore alla fine è 9J4keTh3Muss9 che porta a casa un premio totale di €7.560 su BluffoPazzo che si consola con un premio da 5.172 euro per il suo secondo posto. Completa il podio befoolflf per poco più di 2K di premio.

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I primi tornei online della giornata

Facciamo un passo indietro con i risultati dei primi tornei online del lunedì su Pokerstars, vinti da: yuga8, SirDomsuo, 4betforinfo, BIGKamel.

Afternoon on Stars a yuga8

Il pomeridiano Afternoon on Stars del lunedì richiama 338 iscritti per €15.210 di prize pool e la vittoria da €1.621+€1.015 va a yuga8 che batte Danielita700 nel testa a testa finale, poi abbiamo Impr1Matur sul gradino basso del podio.