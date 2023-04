Pronostici Playoffs Basket NBA 2023. Negli Stati Uniti sono iniziati i playoffs della grande pallacanestro americana, e dopo aver visto le gare 1 di tutte le serie al primo turno, facciamo il punto della situazione e gli aggiornamenti delle quote antepost.

Pronostici Playoffs Basket NBA 2023: risultati di gara 1

Vediamo i risultati serie per serie di questi primi turni dei playoffs di Basket NBA. Non sono mancate le sorprese, specialmente alla domenica con 3 vittorie di squadre sfavorite e in trasferta.

Eastern Conference

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat

Game 1: Heat 130, Bucks 117 (Heat +9, Over 221)

Boston Celtics vs. Atlanta Hawks

Game 1: Celtics 112, Hawks 99 (Boston -10, Under 231.5)

Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets

Game 1: 76ers 121, Nets 101 (Philadelphia -8.5, Over 214)

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

Game 1: Knicks 101, Cavaliers 97 (New York +5, ML +168, Under 215.5)

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Western Conference

Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers

Game 1: Lakers 128, Grizzlies 112 (Lakers -5, Over 228)

Sacramento Kings vs. Golden State Warriors

Kings 126, Warriors 123 (Kings -1, Over 237.5)

Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers

Clippers 115, Suns 110 (Clippers +7,5, Under 225,5)

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

Nuggets 109, Timberwolves 80 (Nuggets -8.5, Under 225)

Quote Antepost pallacanestro americana

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano delle top-3 favorite.