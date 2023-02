Lecce e Sassuolo, scendono in campo sabato 25 febbraio 2023 alle ore 20.45, per la ventiquattresima giornata di calcio in Serie A. Pronostici Serie A: Lecce-Sassuolo di sabato 25/02/2023, le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni per questo incontro.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La squadra di casa del Lecce, allenata da Mister Marco Baroni, ha 27 punti in classifica, 10 in più della zona salvezza e nelle ultime 3 partite di Serie A giocate, ha conquistato 7 punti, frutto di due vittorie ottenute in trasferta contro Cremonese e Atalanta e del pareggio interno 1 a 1 contro la Roma.

Il Sassuolo arriva in Salento con 24 punti in classifica, con soli 7 di vantaggio sul Verona, la terza squadra al momento retrocessa in Serie B, insieme a Cremonese e Sampdoria. Nell’ultimo turno di Serie A giocato, il Sassuolo ha perso 2 a 0 iun casa contro la capolista Napoli.

Probabili Formazioni Lecce-Sassuolo

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Marco Baroni

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli, Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami; Defrel, Berardi. Allenatore: Alessio Dionisi

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker è il Lecce la squadra favorita per la vittoria. La vittoria interna è giocata a quota 2.45 su Starcasinò e a quota 2.40 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.25, la vittoria esterna del Sassuolo offerta a quota 2.90.

Pronostici Serie A: Lecce-Sassuolo di sabato 25/02/2023

Non sarà una partita facile da decrifare quella tra Lecce-Sassuolo. Il Lecce è una squadra in forma e può contare sul fattore casa, ma anche il Sassuolo, nelle ultime due trasferte giocate ha pareggiato a Udine e vinto a Milano contro il Milan. Pronostico 1X