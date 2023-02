Quote Calcio Europa e Conference League. Juventus e Roma pescano Friburgo e Real Sociedad agli ottavi di finale di Europa League dove è il Manchester United (che ha eliminato il Barcellona) favorita sull’Arsenal. In Conference League avremo Lazio e Fiorentina contro AZ e Sivasspor, con i viola 3° tra le favorite per la vittoria finale, dietro a Villarreal e West Ham.

Quote Calcio Europa e Conference League: le avversarie di Juve e Roma

Le italiane Juventus e Roma passano agli ottavi di finale di Europa League. La Juventus, dopo aver eliminato il Nantes, è stata sorteggiata con i tedeschi del Friburgo (confronto inedito). La Roma, invece, dopo aver superato il Salisburgo dovrà affrontare gli spagnoli della Real Sociedad. Entrambe le italiane giocheranno la gara d’andata in casa. Le partite sono in programma il 9 e il 16 marzo.

OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE

Union Berlino (GER) – Union Saint-Gilloise (BEL)

Siviglia (ESP) – Fenerbahce (TUR)

Juventus (ITA) – Friburgo (GER)

Bayer Leverkusen (GER) – Ferencvaros (HUN)

Sporting CP (POR) – Arsenal (ENG)

Manchester United (ENG) – Real Betis (ESP)

Roma (ITA) – Real Sociedad (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Feyenoord (NED)

Quote Calcio Europa e Conference League: le avversarie di Lazio e Fiorentina

La Lazio sfiderà gli olandesi dell’AZ Alkmaar, terza forza al momento in Eredivisie. La Fiorentina, invece, se la vedrà con i turchi del Sivasspor (12esimi in Süper Lig) nel prossimo turno di Conference League. Per entrambe le squadre italiane sarà un confronto inedito. Le partite sono in programma il 9 e il 16 marzo, ma la Lazio dovrà anticipare la gara d’andata al 7 marzo per evitare la concomitanza con il match tra Roma e Real Sociedad.

OTTAVI DI FINALE CONFERENCE LEAGUE

AEK Larnaca (CYP) – West Ham (ENG)

Fiorentina (ITA) – Sivasspor (TUR)

Lazio (ITA) – AZ Alkmaar (NED)

Basilea (SUI) – Slovan Bratislava (SVK)

Sheriff Tiraspol (MDA) – Nizza (FRA)

Anderlecht (BEL) – Villarreal (ESP)

Lech (POL) – Djurgarden (SWE)

Gent (BEL) – Istanbul Basaksehir (TUR)

Vuoi più pronostici? Seguici anche su BETITALIAWEB.