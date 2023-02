Martedì 28 febbraio, si conclude la ventiquattresima giornata di Serie A, con il match tra Cremonese e Roma, in programma alle ore 18.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Pronostico Cremonese-Roma in programma martedì 28/02/2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo incontro.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La Cremonese arriva a questo match interno contro la Roma, con un passo già nel campionato cadetto di Serie B. Gli uomini allenati dal tecnico Davide Ballardini, sono ultimi in classifica con soli 9 punti e distanti ben 11 punti dalla zona salvezza ora occupata dallo Spezia con 20 punti.

La Roma arriva in Lombardia, forte dei 44 punti in classica e vincendo a Cremona, si porterebbe a un solo punto dal secondo posto ora occupato in coppia da Milan e Inter e in piena lotta per un posto nella prossima stagione di calcio in Champions League.

Le probabili formazioni di Cremonese-Roma

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Aiwu, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Afena-Gyan, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Celik; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker ampiamente favorita la vittoria esterna della Roma. Il colpo in trasferta dei giallorossi è giocato a quota 1.70 su Sisal e 1.73 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria interna a 5.20.

Pronostico Cremonese-Roma in programma martedì 28/02/2023

La Roma arriva a questo match dopo le fatiche della scorsa settimana, che hanno portato al passaggio del turno in Europa League contro il Salisburgo.

La Cremonese è una squadra che pareggia molto, 9 volte su 23 partite, ma noi vediamo ampiamente favorito in successo dei giallorossi. Pronostico 2.