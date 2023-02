Spal-Frosinone è in programma mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 20.30 ed è una partita di calcio valida per la ventisettesima giornata del campionato cadetto in Serie B. Pronostico Spal-Frosinone di Serie B del 1 marzo 2023, scopri le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker pe questo incontro.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La squadra di casa della Spal, naviga in piena zona salvezza, con soli 25 punti conquistati nella prime 26 giornate in Serie B.

La formazione di Ferrara, nelle ultime 5 partite giocate ha raccolto solo 1 punto, pareggiando in casa 1 a 1 contro il Como e subendo ben 4 sconfitte.

Il Frosinone arriva a Ferrara, al comando della classifica di Serie B, con 55 punti, 9 di vantaggio sul Genoa secondo in classifica.

Gli uomini allenati dal tecnico Fabio Grosso, dopo una lunga serie di vittorie hanno prima pareggiato 1 a 1 a Palermo e poi ha subito la sconfitta in casa contro il Parma per 4 a 3.

Probabili formazioni Spal-Frosinone

SPAL(3-4-1-2): Alfonso, Tripaldelli, Varnier, Meccariello, Dickmann, Valzania, Prati, Arena, La Mantia, Moncini, Naiggolan. All. Oddo

FROSINONE(4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Kolaj, Cotali, Rohden, Mazzitelli, Boloca, Insigne, Mulattieri, Caso. All. Grosso

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker è favorita la vittoria in trasferta del Frosinone. Segno 2 bancato a quota 1.95 su Starcasinò e a quota 2 su Sisal, il pareggio offerto a 3.50, la vittoria dei padroni di casa pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Spal-Frosinone di Serie B del 1 marzo 2023

Il Frosinone è sicuramente una squadra con una rosa molto più organizzata della Spal, e anche se nelle ultime due gionate ha raccolto un solo punto, per noi vincerà nella trasferta di Ferrara. Pronostico 2