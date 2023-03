Liverpool-Wolves è il match di Premier League inglese, in programma 1 marzo 2023 alle ore 21 allo stadio Anfield. Liverpool-Wolves: pronostico, formazioni e le quote dei bookmaker. Scopri quale squadra ha più probabilità di vincere questo incontro.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Per il Liverpool non è un momento facile ne in Premier League inglese, ne tanto meno in Champions League, dove è stato travolto nella gara di andata in casa dal Real Madrid per 5 a 2.

Gli uomini agli ordini di Mister Jurgen Klopp, sono fermi a 36 punti, staccati di ben 9 punti dalla zona Champion League per il prossimo anno e nelle ultime 3 partite giocate hanno raccolto 7 punti, con 2 vittorie e il pareggio 0 a 0 in trasferta contro il Crystal Palace.

La formazione ospite del Wolves, ha 24 punti in classifica dopo 24 partite giocate e ha 3 punti di vantaggio sulla zona salvezza. Nelle ultime 3 partite giocate ha raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e la sconfitta subita in casa 0 a 1 contro il Bournemouth.

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Slah, Nunez, Gakpo. Allenatore: Klopp

Wolves (4-2-3-1): Sa; Semedo, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Neves, Lemina; Sarabia, Moutinho, Traoré; Jimenez. Allenatore: Lopetegui

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker premiano il successo della squadra di casa. Segno 1 giocato a quota 1.50 su Sisal e 1.48 su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 4.60, il colpo esterno pagato 9 volte la posta giocata.

Liverpool-Wolves: pronostico

Il Liverpool non può fallire questa occasione di vincere in casa e avvicinarsi alla zona Champions League per la prossima stagione. Pronostico 1