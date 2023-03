Sabato 4 marzo 2023, alle ore 20.45, allo Stadio Franchi, la Fiorentina ospita il Milan, per la venticinquesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Fiorentina-Milan in programma sabato 4 marzo 2023, scopri le propabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La squadra viola della Fiorentina, arriva a questo match casalingo contro il Milan, al dodicesimo posto in classifica con 28 punti a pari merito con l’Empoli.

Nelle ultime tre partite di Serie A giocate, sono arrivati 4 punti, frutto di una sconfitta, un pareggio e della bella vittoria ottenuta in trasferta per 3 a 0 a Verona.

La formazione allenata da Stefano Pioli, arriva a Firenze al secondo posto in classifica con 47 punti a pari merito con i cugini dell’Inter.

Nelle ultime tre partite giocate in Serie A sono arrivate tre vittorie, due in casa contro Torino e Atalanta e in trasferta 1 a 0 a Monza.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Thiaw, Tomori, Kalulu; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria della Fiorentina è offerta a quota 2.90 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna del Milan bancata a 2.50.

Pronostico Fiorentina-Milan in programma sabato 4 marzo 2023

Partita non facile da decrifrare quella tra Fiorentina e Milan. La squadra di casa passa da ottime partite a partite mediocri nel giro di una settimana, ma in casa non è mai facile battere la formazione viola.

Il Milan è in forma dopo una fase di appannamento che sembra alle spalle, ma già con la testa al ritorno di Champions League. Pronostico X2