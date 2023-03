E’ la partita tra Torino e Bologna, in programma questa sera alle ore 20.45, a concludere la venticinquesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Torino-Bologna, match di calcio in Serie A del 06/03/2023, scopri le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo incontro.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Torino, arriva a questa partita calsalinga contro il Bologna, con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Nelle ultime 3 partite giocate è arrivato un solo punto, con il pareggio casalingo 2 a 2 contro la Cremonese e 2 sconfitte, l’ultima del derby perso per 4 a 2 contro la Juventus.

Il Bologna arriva in Piemonte, con 35 punti in classifica è in piena forma. Nelle ultime 5 giornate di calcio disputate in Serie A sono arrivati ben 12 punti, frutto di 4 vittorie e della sconfitta casalinga subita contro il Monza per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker match piuttosto equilibrato nelle quote. La vittoria casalinga del Torino offerta a quota 2.40, il pareggio paga 3 volte la posta giocata, mentre il colpo esterno del Bologna è giocato a 3.30 su Starcasino e 3.40 su Sisal.

Pronostico Torino-Bologna, match di calcio in Serie A del 06/03/2023

Il Torino parte leggermente favorito nel nostro pronostico, ma attenzione perchè il Bologna è in forma e potrebbe portare via un punto da questa partita. Pronostico 1X