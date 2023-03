Pronostico Tottenham-Milan. Mercoledì 8 marzo a Londra si gioca una partita importante per i rossoneri che cercheranno di continuare la loro corsa in Champions League superando l’ostacolo Spurs. La squadra di Pioli riparte dal 1-0 dell’andata e quella di Conte sta vivendo un momento poco brillante. Le possibilità per il Milan ci sono tutte.

Pronostico Tottenham-Milan: lo stato di forma delle squadre

Gli uomini di Pioli arrivano a questa partita dopo una sconfitta contro la Fiorentina in campionato, una sconfitta che arriva dopo 5 risultati utili consecutivi (1 pareggio e 4 vittorie) e che complica il cammino dei rossoneri anche in vista di questa partita di ritorno contro il Tottenham, che non sta vivendo un grande momento di forma con sole 2 vittorie nelle ultime 5 partite, e tra i ko da considerare c’è stato anche lo 0-1 nella gara di andata a San Siro contro il Milan.

Tutto ancora apertissimo e a livello statistico negli ultimi 3 incontri tra Tottenham e Milan mai un pareggio e mai più di 2 gol segnati negli ultimi 5 scontri diretti.

Pronostico Tottenham-Milan: probabili formazioni, quote e scommesse

Stefano Pioli riabbraccia Leao che comporrà il tandem d’attacco insieme a Giroud. Brahim Diaz non è ancora al meglio e in caso di forfait potrebbe essere Krunic.

Antonio Conte ritrova Hojbjerg ma perde per squalifica Dier. Il ballottaggio principale riguarda chi tra Richarlison e Kulusevski debba completare il tridente con Kane e Son, mentre Sanchez è al momento favorito su Tanganga in difesa.

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. Allenatore: Conte

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic; Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Le quote favoriscono gli Spurs sotto alla pari (@1.95) mentre l’impresa del Milan si gioca @3.80 e il pareggio, che sarebbe un altro risultato utile per i rossoneri, @3.60. Leggermente favorita l’ipotesi di pochi gol e siamo d’accordo, vista la partita di andata, i precedenti, e la posta in palio, puntiamo su un altra partita da UNDER 2,5 @1.86.