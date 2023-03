Per la ventiseieseima giornata del campionato di calcio in Serie A, sabato 11 marzo, alle ore 15, scendono in campo Empoli-Udinese. Pronostici Serie A: Empoli-Udinese di sabato 11 marzo 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni per questo incontro di calcio.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La formazione di casa dell’Empoli, ha 28 punti in classifica, 10 di vantaggio sulla zona retrocessione, ora occupata dal Verona a 18 punti.

La squadra toscana, allenata dal tecnico Paolo Zanetti, viene da due sconfitte nelle ultime due partite giocate in Serie A, la sconfitta casalinga subita per 2 a 0 in casa dalla capolista Napoli, e il 2 a 1 subito in trasferta contro il Monza.

Il team friulano dell’Udinese, arriva ad Empoli decimo in classifica con 32 punti, a pari merito con la squadra brianzola del Monza.

Nelle ultime due partite giocate in campionato, i bianconeri hanno raccolto solo due pareggi, 2 a 2 casalingo contro lo Spezia e il pareggio a reti inviolate in trasferta a Bergamo, contro l’Atalalanta.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Bijol; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker, le quote per questo incontro sono molto equilibrate. Segno 1 offerto vincente a quota 2.90, il pareggio giocato a 3.30 su Starcasinò e a 3.40 su Sisal, mentre la vittori ospite dell’Udinese è giocato a quota 2.50.

Pronostici Serie A: Empoli-Udinese di sabato 11 marzo 2023

Partita che secondo noi potrebbe finire con il risultato di parità. Sono due formazioni che pareggiano molto, l’Empoli 10 volte e l’Udinese 11 volte in 25 match giocati, e un punto può andare bene ad entrambe le squadre. Pronostico X