Domenica 12 marzo, alle ore 20.45, scendono in campo Juventus-Sampdoria, per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Juventus-Sampdoria del 12 marzo 2023, le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La squadra di casa della Juventus, arriva a questo match casalingo contro la Sampdoria, al settimo posto in classifica con 35 punti, a pari merito con il Bologna, sempre in attesa di capire se verrà o meno confermata la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

I bianconeri nelle ultime 5 partite giocate hanno raccolto 12 punti, con 4 vittorie e la sconfitta di misura subita nello scorso turno in trasferta contro la Roma per 1 a 0.

La Sampdoria arriva a Torino, con un piedi già nel campionato cadetto di Serie A. La squadra di Genova, è ultima in classifica con 12 punti, a pari merito con la Cremonese.

Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate sono arrivati solo 3 punti, frutto di tre pareggi e delle sconfitte subite contro Lazio in casa e in trasferta a Bologna.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé. All. Stankovic

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker non prevedono partita, con la vittoria della Juventus nettamente favorita. Segno 1 offerto a quota 1.35, il pareggio giocato a 4.75, mentre la vittoria della Sampdoria è offerto a quota 9.50 su Sisal e a quota 9.75 su Starcasinò.

Pronostico Juventus-Sampdoria del 12 marzo 2023

Il nostro pronostico è tutto sbilanciato per la vittoria degli uomini di Mister Massimiliano Allegri, che sono virtualmente il lotta ancora per un posto in Champions League se la penalità verrà revocata. Pronostico 1