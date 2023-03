Martedì 14 marzo 2023, alle ore 21, allo stadio do Dragao è in programma il match tra Porto-Inter, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Pronostico Porto-Inter del 14/03/2023 in Champions League, le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

Il Porto arriva a questa gara di ritorno di Champions League, dopo la sconfitta subita nella gara di andata a Milano per 1 a 0, con rete segnata da Lukaku al minuto 86.

In campionato il Porto, è secondo in classifica con 57 punti, a meno 8 punti dalla capolista Benfica e con due punti di vantaggio sul Braga terzo. Nelle ultime 5 partite di Primeira Liga giocate, sono arrivet altrettante vittorie, l’ultima in casa per 3 a 2 contro l’Estoril.

L’inter arriva a Porto, dopo la bruttissima trasferta giocata venerdì a La Spezia, dove i neroazzurri sono stati battuti dallo Spezia per 2 a 1.

La squadra allenata da Simone Inzaghi, ha un rendimento molto diverso da quando gioca in casa a quando gioca in trasferta, ed è questo uno dei motivi per cui uscire indenni da Porto e superare il turno non sarà una impresa semplice per l’Inter.

Le probabili formazioni di Porto-Inter

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Conceicao, Uribe, Grujic, Franco; Pepê; Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equlibrata. La vittoria del Porto è offerta a quota 2.60, il pareggio è bancato a 3.50, mentre la vittoria dell’Inter è offerta a quota 2.60 su Starcasinò e a quota 2.62 su Sisal.

Pronostico Porto-Inter del 14/03/2023 in Champions League

Partita molto difficile da pronosticare. Il Porto è una buonissima squadra e quando gioca in casa è ancora più temibile. L’organico dell’Inter non ha nulla da invidiare alla formazione portoghese, ma è la fragilità in trasferta a preoccupare. Pronostico 1X