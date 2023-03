Pronostici Nazionali Calcio Italia-Inghilterra. I campionati di calcio vanno in pausa questa settimana per l’importante sosta delle nazionali. Iniziano le qualificazioni ai prossimi europei e la squadra di Roberto Mancini è subito impegnata contro l’Inghilterra, giovedì sera a Napoli. Domenica toccherà a Malta.

Pronostici Nazionali Calcio Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

Giovedì 23 marzo allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli (ore 20.45) va in scena Italia-Inghilterra, prima giornata delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio. Roberto Mancini dovrà valutare la propria formazioni visti gli infortuni (Dimarco e Chiesa) e decidere anche quale modulo adottare.

Anche per l’Inghilterra di Southgate i dubbi riguardano soprattutto il modulo, il 4-3-3 se gli inglesi decideranno di continuare sulla strada intrapresa agli ultimi mondiali di calcio in Qatar.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Darmian, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Spinazzola; Berardi, Retegui, Grifo. All.: Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. All.: Southgate

Pronostici Nazionali Calcio Italia-Inghilterra: le quote

Si giocherà a Napoli e le quote sono in grande equilibrio, anche se gli azzurri sono leggermente sfavoriti rispetto agli inglesi come potete vedere dal comparatore quote qui sotto per le scommesse 1X2. Per quanto riguarda le reti, gli analisti puntano su una partita da pochi gol, con Under 2.5 @1.67 preferito all’opzione Over @2.10. Spaccate esattamente a metà le quote su Gol SI e Gol NO entrambe @1.83.