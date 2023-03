Pronostico Francia-Olanda 24/03/2023. Venerdì sfida di lusso per la 1ª giornata del gruppo B delle qualificazioni a Euro 2024 a Saint-Denis. Migliori quote e pronostici calcio.

Pronostico Francia-Olanda 24/03/2023: Ultime notizie e probabili formazioni

La sfida tra Francia-Olanda, valida per le qualificazioni all’Europeo 2024, verrà trasmessa in chiaro su Mediaset 20 o, per gli abbonati Sky, su Sky Sport Calcio HD (canale 202). Didier Deschamps sta pian piano rinnovando la rosa francese che potrebbe faticare più del dovuto contro una nazionale comunque temibile come quella olandese, ma a sua volta alle prese col nuovo ciclo di Koeman.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Koundé, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Deschamps.

Olanda (4-3-3): Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Akè; Wijnaldum, De Roon, Klaassen; Bergwijn, Weghorst, Gakpo. Allenatore: Koeman.

Pronostico Francia-Olanda 24/03/2023: il nostro pronostico

Siamo alla prima giornata del girone e le partite sono da prendere con le pinze, anche se non pensiamo che in casa al debutto la Francia sbaglierà. Vero che la rosa è in evoluzione, e l’avversario è temibile, ma nel complesso i transalpini rimangono superiori e sono avanti con 14 vittorie, 11 sconfitte e 3 pareggi nei precedenti contro gli olandesi. La quota ci soddisfa e puntiamo sulla VITTORIA FRANCIA @1.90.

