Pronostico Croazia-Galles 25/03/2023. Sabato continuano le qualificazioni ai prossimi europei di calcio, Euro 2024. Il big match è Croazia-Galles a cui aggiungiamo anche Armenia-Turchia per una doppia @2.36 di quota.

Pronostico Croazia-Galles 25/03/2023: big match del sabato

Sabato 25 marzo alle ore 20:45 a Spalato si gioca la partita più interessante di giornata, Croazia-Galles, big match del gruppo D. Dopo l’ottimo terzo posto ai Mondiali in Qatar, i croati del CT Dalic cercano conferme anche ai prossimi europei, manifestazione dove nell’ultima edizione non hanno brillato.

Discorso inverso invece per i gallesi di Robert Page, eliminati già ai gironi nella competizione mondiale dello scorso dicembre e dove hanno ottenuto soltanto un punto (con gli Stati Uniti) in tre partite.

Statistiche. Si tratta del quinto confronto ufficiale tra le due nazionali (escluse le amichevoli). Il bilancio pende completamente a favore dei croati con tre vittorie e un pareggio. L’ultimo precedente, disputatosi il 13 ottobre 2019, terminò sull’1-1.

Armenia-Turchia, puntiamo sui turchi

Sfruttiamo la vittoria della Croazia in combinazione con quella della Turchia impegnata nella non impossibile trasferta in Armenia nell’altra partita del Gruppo D. I turchi hanno maggior qualità e nelle ultime 2 amichevoli hanno battuto 2-1 sia la Scozia che la Repubblica Ceca con Unal, Calhanoglu, Kabak e Under protagonisti.

Precedenti. L’Armenia ha perso 6 delle ultime 7 partite, l’altro risultato è stato il pareggio per 2-2 in Kosovo. Gli armeni hanno perso entrambi i 2 precedenti contro la Turchia, in entrambi i casi senza riuscire a segnare, col risultato finale di 0-2.

⚽️DOPPIA @2.36

📌Armenia-Turchia: 2

📌Croazia-Galles: 1

Pronostico Croazia-Galles 25/03/2023: le migliori quote

