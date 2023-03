Pronostico Irlanda-Francia 27 marzo 2023. Lunedì continuano le qualificazioni agli europei di calcio. Dopo la netta vittoria sull’Olanda, la Francia torna in campo da favorita contro l’Irlanda. Migliori quote, statistiche, probabili formazioni e consigli per le scommesse sulle qualificazioni ad Euro 2024.

Pronostico Irlanda-Francia 27 marzo 2023: la situazione delle due nazionali

Esordio per l’Irlanda che è l’unica delle 5 squadre del gruppo B a non essere ancora scena in campo, e lo farà questa sera dal Aviva Stadium di Dublino contro la Francia che ha debuttato col convincente 4-0 sull’Olanda.

Probabili Formazioni:

Irlanda (3-4-2-1): Kelleher; Omobamidele, Collins, O’Shea; Doherty, Molumby, Browne, O’Dowda; Obafemi, Smallbone; Ferguson. Allenatore: Kenny.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Koundé, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Deschamps

Pronostico Irlanda-Francia 27 marzo 2023: statistiche

Deludente per l’Irlanda l’ultima avventura in Nations League (Lega B) terminata al terzo posto alle spalle di Scozia e Ucraina.

La Francia prima del Mondiale non aveva vinto nessuna delle ultime tre trasferte disputate contro Croazia (1-1), Austria (1-1) e Danimarca (ko per 2-0).

Gli ultimi due precedenti se li è aggiudicati la Francia con due gol segnati a partita, nel 2009 la vittoria amara dell’Irlanda (nei 90’ regolamentari) con l’episodio del “mani-scandalo” di Henry.

Le migliori quote di Irlanda-Francia

Comparatore delle migliori quote sul mercato italiano per Irlanda-Francia.