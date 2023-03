Pronostico Turchia-Croazia 28 marzo 2023. Martedì si gioca alla Timsah Arena di Bursa la seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio. La Croazia non è andata oltre l’1-1 interno contro il Galles, la Turchia ha vinto ribaltando il risultato in Armenia.

Pronostico Turchia-Croazia 28 marzo 2023: la situazione delle nazionali

Martedì si gioca la 2° giornata del gruppo D delle qualificazioni a Euro 2024 con in campo Turchia-Croazia. I croati hanno un pò deluso al debutto con l’1-1 interno contro il Galles. Ora c’è la Turchia che per molti doveva essere la seconda forza di questo girone, proprio dietro alla Croazia. Dopo essere andati sotto nel punteggio in Armenia, i turchi si sono ripresi con le reti di Kokcu e Akturkoglu.

Probabili Formazioni:

Turchia (4-3-3): Gunok, Demiral, Soyuncu, Bulut, Kabak, Kokcu, Calhanoglu, Kadioglu, Tosul, Unal, Under. Allenatore: Kuntz.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Allenatore: Dalic.

Pronostico Turchia-Croazia 28 marzo 2023: statistiche

Negli ultimi cinque impegni ufficiali la Turchia è sempre andata a segno, nello stesso parziale alla Croazia soltanto in un’occasione è mancata la rete. Attenzione ad entrambe le squadre a segno, il GOL SI è in quota @1.80.

Sono 10 i confronti totali tra Turchia e Croazia. Il bilancio dei precedenti è in grande equilibrio: tre successi per la nazionale croata, due per quella turca e cinque pareggi. La sfida più recente è un’amichevole del 2020 finita 3-3. Nella sfida ufficiale più recente in Turchia, i padroni di casa si sono imposti 1-0: decisiva la rete di Tosun. Erano le qualificazioni Mondiali a Russia 2018. Mentre l’ultimo successo della Croazia contro gli avversari è arrivato a Euro 2016: 0-1, gol di Modric.

Migliori quote Turchia-Croazia

Comparatore delle migliori quote sul mercato italiano per Turchia-Croazia.