Pronostico Inter-Fiorentina 1 aprile 2023. Dopo la sosta per le nazionali torna in campo il campionato di calcio italiano, con la 28a giornata di Serie A che ha nella sfida di sabato a San Siro uno dei match più interessanti.

Pronostico Inter-Fiorentina 1 aprile 2023: lo stato di forma delle squadre

Prima della sosta per le nazionali l’Inter si è regalata, con merito, il passaggio del turno in Champions League, ma questo non è bastato a far cambiare il passo anche in campionato. Anzi, in Serie A i nerazzurri hanno perso 3 delle ultime 4 partite in cui sono riusciti a segnare solo 3 volte.

Al contrario la Fiorentina con 4 vittorie di fila si è rimessa in corsa verso l’Europa, anche se rimane distante, e l’impressione è che i viola si siano svegliati troppo tardi. Nelle ultime 4 vittorie la rettroguardia dei viola ha concesso solo 1 singola rete.

All’andata pirotecnico 4-3 per l’Inter a Firenze, 3° scontro di fila in cui entrambe le squadre riescono ad andare a segno. Di solito i gol non mancano nei precedenti tra Inter e Fiorentina, ma abbiamo detto dei problemi offensivi dei nerazzurri e della difesa dei viola che ha concesso davvero poco.

Pronostico Inter-Fiorentina 1 aprile 2023: probabili formazioni

Qualche problema per Simone Inzaghi con Calhanoglu e Skriniar out. Tornano arruolabili, ma non al meglio, Dimarco e Dzeko mentre dovrebbe essere tutto ok per Gosens e Bastoni. La buona notizia è il rendimento importante (quattro gol in due gare) di Lukaku in Nazionale belga.

Sul fronte viola, a parte l’indisponibilità fino a fine stagione di Sirigu e quella di Terzic, Italiano ha tutti i giocatori a disposizione, con il ballottaggio solito Cabral – Jovic a tenere banco fino all’ultimo.

INTER (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens, Lautaro, Lukaku

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Dodò, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné, Cabral

Comparatore quote Inter-Fiorentina e consigli per le scommssse

Partita da spartiacque per entrambe le formazioni, quindi molto difficile anche da prevedere. Le quote come vediamo nel nostro comparatore, favoriscono l’Inter, ma non hanno grande valore. Sarebbe saggio andare con un no bet, ma se proprio volete puntare io il mio cippino lo metterei su X PRIMO TEMPO @2.30.