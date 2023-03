Pronostico Napoli-Milan 2 aprile 2023. Il big match della 28a giornata di Serie A si gioca domenica dallo Stadio Maradona con i partenopei che hanno già in mano lo scudetto e sfidano i campioni in carica del Milan, impegnati nella corsa Champions League.

Pronostico Napoli-Milan 2 aprile 2023: lo stato di forma delle squadre

Il Napoli sta comandando il campionato con 19 punti sulla prima inseguitrice, la Lazio, e di questo passo potrebbero subentrare proprio ai rossoneri come campioni d’Italia. La formazione di Spalletti arriva da 2 vittorie in campionato, ed è passata bene anche in Champions. Miglior attacco (64 gol con un Osimhen trascinante) ma anche miglior difesa della Serie A per il Napoli (solo 16 gol al passivo).

Il Milan è attualmente scivolato al 4° posto dopo aver portato a casa 1 solo punto nelle ultime 3 giornate. Lontano da San Siro il rendimento del Milan è molto modesto quest’anno, con i rossoneri che hanno perso 4 delle ultime 5 trasferta.

All’andata il Napoli ha vinto 2-1 in trasferta, un risultato che ha interrotto una striscia di 3 Under nei precedenti che si erano chiusi tutti per 1-0. Va segnalata anche la curiosità del fattore campo che non è un fattore. In Serie A, l’ultima volta che la squadra di casa ha vinto tra Milan e Napoli, era il 2018, da allora 3 pareggi seguiti da 5 vittorie della squadra in trasferta consecutive.

Pronostico Napoli-Milan 2 aprile 2023: probabili formazioni

Spalletti pronto a confermare il tridente composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre in difesa c’è un ballottaggio tra Olivera e Mario Rui. Nel Milan in attacco Giroud al fianco di Leao con uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere a supporto. A centrocampo Bennacer torna ad affiancare Tonali.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Milan (3-4-1-2): Maignan, Kjaer, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Comparatore quote Napoli-Milan e consigli per le scommesse

Ecco il comparatore con alcune delle migliori quote sul mercato italiano, per le scommesse 1X2 su questo big match. Approposito di scommesse, consigliamo Over 2.5 @2.06 per valore di quota sopra la pari.