Pronostico Sassuolo-Torino 3 aprile 2023. Doppio posticipo del lunedì per chiudere la 28a giornata di Serie A. In questo articolo prendiamo in analisi l’ultimo in ordine di tempo visto che neroverdi e granata si sfideranno al Mapei Stadium alle ore 20:45.

Pronostico Sassuolo-Torino 3 aprile 2023: lo stato di forma delle squadre

Squadre appaiate a centroclassifica, col Sassuolo un punto dietro ai granata comunque agganciati visto che i neroverdi stanno attraversando un grande momento con 4 vittorie di fila dove spicca il successo all’Olimpico contro la Roma per 4-3.

Il Torino invece non ha dato continuità alle due vittorie senza gol concessi a Lecce e contro il Bologna, anche perché si è ritrovato contro quella macchina da gol del Napoli che di reti ne ha messe a segno 4, senza concederne alcuna al Torino.

All’andata a Torino è arrivata la vittoria di misura per 1-0 del Sassuolo in trasferta, grazie ad una rete di Alvarez, subentrato nei minuti finali, durante il recupero (93°).

Pronostico Sassuolo-Torino 3 aprile 2023: probabili formazioni

Dionisi, invece, si affiderà al 4-2-3-1. Due sole assenze: Obiang e Romagna, come ribadito dal tecnico in conferenza stampa. Scamacca è entrato benissimo con la Roma e potrebbe insidiare la titolarità di Raspadori al centro dell’attacco.

Per i granata Ivan Juric nel corso della conferenza stampa ha aperto alla possibile trequarti composta da Josip Brekalo e Dennis Praet. Entrambi, comunque, bisogna considerarli in ballottaggio con Marko Pjaca. In avanti, invece, alcun dubbio: Andrea Belotti non ci sarà, così come Simone Zaza e quindi spazio a Antonio Sanabria.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Tojlian, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Lopez, Frattesi, Berardi, Djuricic, Boga, Raspadori.

Torino (3-4-2-1): Savic, Zima, Bremer, Rodriguez, Singo, Madragora, Lukic, Aina, Brekalo, Praet, Sanabria.

Comparatore quote Sassuolo-Torino e consigli per le scommesse

Momento favorevole e fattore campo sembrano fare la differenza per il Sassuolo in questa sfida, come vediamo anche dal comparatore di alcune delle migliori quote sul mercato italiano, per le scommesse 1X2 su questa sfida. Noi andiamo sulle reti però col nostro consiglio: UNDER 2,5 @1.75 visto che l’1-0 dell’andata è stata la 3° sfida consecutiva in cui queste due formazioni non mettono insieme più di 2 gol complessivi quando si sfidano.