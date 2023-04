Pronostici Premier League 4-5 aprile 2023. Non si tratta di un turno infrasettimanale, ma quasi, visto che tra martedì e mercoledì in Inghilterra si giocano 6 partite. Si tratta di recuperi, ma non manca un big match interessante tra due grandi in affanno: Chelsea-Liverpool.

Pronostici Premier League 4-5 aprile 2023: i recuperi della settimana

Martedì le prime 4 partite dei recuperi di Premier League. Del big match Chelsea-Liverpool parliamo dopo, ma ci sono anche le 3 sfide della 7° giornata, in contemporanea alle ore 20:45.

Bournemouth-Brighton. Il Brighton di De Zerbi arriva dal 3-3 pirotecnico con il Brentford ed è al 6° posto, in corsa per l’Europa. Il Bournemouth ha superato 2-1 il Fulham, 3 punti importanti nella corsa alla salvezza. Il Brighton ha vinto 1-0 all’andata e la quota è in calo @1.60 per una vittoria anche nel girone di ritorno.

Leeds-Nottingham. Sfida salvezza molto delicata. Al momento il Nottingham è avanti un punto sul Leeds pericolosamente in 17° posizione anche se ultimamente ha raccolto qualche punto in più rispetto al Nottingham che non vince da 7 partite in campionato. All’andata il Nottingham ha vinto 1-0 contro il Leeds, ma per la partita di ritorno i padroni di casa sono favoriti @1.80 a Elland Road.

Leicester-Aston Villa. Crisi del Leicester al penultimo posto e capace di incassare 1 solo punto nelle ultime 5 giornate. L’Aston Villa invece è in grande forma con 13 punti nelle ultime 5 giornate, comprese le ultime 2 vittorie con 5 gol segnati e nessuno incassato. All’andata spettacolare 4-2 del Leicester in trasferta, ma per le Foxes sembrano tempi lontani, tanto che le quote sono quasi in equilibrio anche se si gioca al King Power Stadium (@2.50 il Leicester, @2.80 l’Aston Villa).

Il giorno dopo tocca a West Ham-Newcastle. Gli Hammers sono solo 1 punto avanti alla zona calda e anche se hanno incassato 4 punti d’oro nelle ultime 2 giornate. Grande stagione per il Newcastle, salito al 3° posto dopo le 3 vittorie recenti in cui ha sempre segnato 2 reti, compreso l’ultimo 2-0 sullo United. Sempre 1-1 negli ultimi 2 precedenti, 4° Gol/Si consecutivo tra queste due squadre. Fate un pensierino su entrambe le squadre a segno in quota @1.80.

Mercoledì si gioca anche il recupero della 25a giornata con Manchester United-Brentford. I Red Devils devono uscire dalla crisi che li ha visti portare a casa 1 solo punto nelle ultime 3 giornate, scendendo al 4° posto. Il Brentford ha un pò rallentato con gli ultimi 2 pareggi, ma rimane comunque in corsa per l’Europa, in una stagione davvero eccezionale per questo club che all’andata ne ha rifilati 4 allo United. Occhio alle sorprese, anche se la vittoria all’Old Trafford non sarà semplice e infatti è quotata @5.

Big match Chelsea-Liverpool: probabili formazioni e quote

Recupero del 8° giornata di Premier League che è anche la partita di cartello di questi recuperi, Chelsea-Liverpool, due big del calcio inglese che però stanno attraversando una stagione complicata e deludente.

Nuovo ribaltone sulla panchina del Chelsea (11° in classifica), sconfitto senza appello dall’Aston Villa a Stamford Bridge, un risultato che è costato l’esonero di Potter. Il Liverpool invece è stato spazzato via dal City per 1-4, 2° ko consecutivo per una squadra attualmente 8°, quindi fuori dalla zona Europa.

Probabili Formazioni

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; James, Koulibaly, Cucurella; Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell; Havertz, Pulisic; Joao Felix. Allenatore: Potter.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Firmino. Allenatore: Klopp