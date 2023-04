Pronostici Coppa di Germania 4-5 aprile 2023. Tra martedì e mercoledì si giocano i quarti di finale (in gara secca) della DFB Pokal, la coppa nazionale tedesca. Vediamo quote, ultime notizie, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio in Germania.

Pronostici Coppa di Germania 4-5 aprile 2023: le sfide dei quarti di finale di martedì

Il programma dei quarti di finale del DFB-Pokal, la coppa nazionale tedesca che ricordiamo si giocano in gara secca, si apre con Eintracht-Union Berlino. In Bundesliga, la squadra di casa occupa la sesta posizione mentre la formazione della capitale è terza e reduce da una roboante vittoria per 3-0 in casa contro lo Stoccarda. Due i precedenti stagionali in campionato, terminati con una vittoria per parte davanti al proprio pubblico per 2-0.

Martedì alle 20:45 scende in campo la capolista della Bundesliga, il Bayern del neo allenatore Tuchel, che ha esordito sabato sulla panchina dei bavaresi vincendo per 4-2 contro il Dortmund, e che ora sfida il Friburgo. Le due squadre si sono già incontrate in campionato ad ottobre e il Bayern ha ottenuto una vittoria schiacciante per 5-0.

Le partite del mercoledì

Mercoledì, dopo il mach tra Norimberga, 13° nella seconda serie tedesca, e Stoccarda, fanalino di coda della Bundesliga, chiude il turno l’interessantissima sfida tra RB Lipsia-Borussia Dortmund che, negli ultimi 7 precedenti, hanno segnato complessivamente più di due gol ad ogni match. Due i precedenti stagionali in campionato: a inizio stagione, il 10 settembre 2022, il Lipsia ha inflitto un netto 3-0 ai gialloneri, che si sono rifatti un mese fa vincendo per 2-1. Di seguito il comparatore delle migliori quote 1X2 su questa sfida: