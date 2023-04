Pronostici Coppa di Francia 5-6 aprile 2023. Anche i nostri cugini transalpini hanno le semifinali della coppa nazionale questa settimana tra mercoledì (Nantes-Lione) e giovedì (Annecy-Tolosa).

Pronostici Coppa di Francia 5-6 aprile 2023: Nantes-Lione

Gara secca anche per le semifinali della Coppa di Francia che tra mercoledì e giovedì, conoscerà le due squadre che si sfideranno nella finalissima del Parco dei Principi il 29 aprile prossimo. Nella prima semifinale si affrontano Nantes-Lione, che hanno pareggiato i due precedenti stagionali in Ligue 1: 0-0 all’andata in casa del Nantes e 1-1 nel match di ritorno disputato tre settimane fa a Lione.

In campionato il Lione è 9° con 44 punti ed è reduce dal prestigioso successo ottenuto in casa del PSG, mentre il Nantes, eliminato dalla Juventus agli ottavi di Europa League, non vince in Ligue 1 da sei turni.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Gioca ora Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Gioca ora Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Gioca ora Leggi recensione

Pronostici Coppa di Francia 5-6 aprile 2023: Annecy-Tolosa

Giovedì scende in campo la sorpresa di questa edizione della Coppa di Francia, l’Annecy, giustiziere del Marsiglia ai quarti di finale (vittoria ai rigori). L’Annecy è 15° nella Serie B francese e affronta per la prima volta nella sua storia il Tolosa, 13° nel massimo campionato francese con 35 punti.

Ami le scommesse sportive? Seguici anche su Betitaliaweb

Su Betitaliaweb trovi molti altri approfondimenti su tutti gli sport, ogni giorno con analisi, comparazioni di quote, statistiche e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

VISITA BETITALIAWEB