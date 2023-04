Per la ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie A, allo stadio Arechi, scendono in campo Salernitana e Inter, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 17. Salernitana-Inter, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni per questo match di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa della Salernitana, arriva a quota importante gara casalinga contro l’Inter, con 28 punti conquistati in 28 partite giocate, con 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e con quattro pareggi ottenuti nelle ultime quattro giornate di Serie A giocate, l’ultimo ottenuto a La Spezia per 1 a 1.

L’Inter arriva a Salerno invece in grande difficoltà e con la testa già rivolta alla gara di andata di Champions League contro il Benfica.

Gli uomini allenati da Simone Inzaghi, sono quarti in classifica con 50 punti, a pari merito con la Roma e vengono da tre sconfitte nelle ultime quattro partite di Serie A giocate.

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Coulibaly L., Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è l’Inter la squadra favorita per la vittoria. Segno 2 giocato a quota 1.45 su Starcasinò e a quota 1.48 su Sisal, il pareggio bancato a quota 4.50, la vittoria interna della Salernitana a quota 7.50.

Pronostico Salernitana-Inter del 07/04/2023

L’Inter senza ombra di dubbio ha un organico nettamente superiore alla Salerinata, ma il fatto che dovrà giocare in Champions League la prossima settimana e lo stato di forma non ottimale, aprono le porte a qualsiasi risultato, tenendo conto che invece la Salernitana è in forma e viene da 5 risultati utili consecutivi. Pronostico X2