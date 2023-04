Pronostico Milan-Napoli 12 aprile 2023. Derby italiano ai quarti di finale di UEFA Champions League. L’andata si giocherà a San Siro, vediamo le informazioni più interessanti e le statistiche per le scommesse, le probabili formazioni e la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano.

Pronostico Milan-Napoli 12 aprile 2023: lo stato di forma

Sono passati pochi giorni dal 4-0 del Milan allo Stadio Maradona, un risultato inatteso, tanto più che si è trattata dell’unica vittoria dei rossoneri, tra campionato e coppe, nelle ultime 6 partite.

Il Napoli dopo il ko in campionato contro il Milan, sopra discusso, si è subito ripreso con la vittoria a Lecce, ed uno scudetto ormai tra le proprie mani, con 16 punti di vantaggio sulla Lazio prima inseguitrice in Serie A.

Pronostico Milan-Napoli 12 aprile 2023: probabili formazioni

Stefano Pioli senza Kalulu dovrebbe preferire Thiaw a Kjaer in difesa. Conferma dal primo minuto per Calabria, con Theo inamovibile sulla corsia di sinistra. Si rivedranno dall’inizio Brahim, Leao e Giroud.

Luciano Spalletti dovrà rinunciare all’infortunato Simeone e affiderà l’attacco a Raspadori, sperando almeno in un recupero in extremis di Osimhen. Lozano preferito a Politano nel tridente e Zielinski su Elmas in mezzo al campo. Sulla fascia sinistra Mario Rui dovrebbe vincere il ballottaggio con Olivera.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.