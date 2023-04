Pronostico Juventus-Sporting Lisbona. Torna anche l’Europa League con l’andata dei quarti di finale. A Torino arrivano i portoghesi dello Sporting Lisbona. La squadra di Allegri è favorita, vediamo migliori quote, statistiche, probabili formazioni e consigli per le scommesse sul calcio.

Pronostico Juventus-Sporting Lisbona: lo stato di forma

Dopo il pareggio per 1-1 subito nel recupero contro l’Inter in Coppa Italia, altro passo falso della Juventus che ha perso 1-2 all’Olimpico contro la Lazio, anche in campionato dove al momento è molto attardata, anche per colpa dei punti di penalizzazione, e in attesa di capire cosa deciderà il giudice sportivo. Lo scorso turno i bianconeri hanno eliminato il Friburgo, avversario ostico.

Lo Sporting Lisbona invece ha fatto fuori a sorpresa l’Arsenal che sta dominando in Premier League, e ha vinto 4-3 anche l’ultimo turno di campionato in Portogallo, per una formazione che non ha mai perso nelle ultime 10 partite su tutte le competizioni.

L’ultimo precedente tra queste formazioni è datato 2017 in Champions League, fase a gironi, con 2-1 dei bianconeri all’andata e 1-1 al ritorno al Estádio José Alvalade.

Pronostico Juventus-Sporting Lisbona: probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri

Sporting (3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Gonçalo Inacio; Esgaio, Gonçalves, Morita, Reis; Edwards, Paulinho, Trincao. Allenatore Ruben Amorin

Quote e pronostici Juve-Sporting

Pronostico: GOL SI @2.10