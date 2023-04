Pronostico Feyenoord-Roma 13/04/2023. Giovedì sera trasferta olandese per i giallorossi di Mourinho che giocheranno l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League contro il Feyenoord.

Pronostico Feyenoord-Roma: lo stato di forma delle squadre

Nelle ultime 22 partite tra tutte le competizioni (campionato olandese di Eredivisie, coppa olandese e Europa League) il Feyenoord ha perso solo 1 volta, in coppa nazionale per 1-2 contro i grandi avversari, i lancieri dell’Ajax. Subito dopo in campionato domenica è arrivato il netto 5-1 sul Waalwijk.

Dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, la Roma si è ripresa con 2 vittorie in campionato su Samp e a Torino, con 4 gol segnati e la difesa tornata a blindare la porta con 0 gol concessi (solo 1 gol subito, nel derby perso contro la Lazio, nelle ultime 4 partite).

A livello di precedenti la Roma ha 1 pareggio e 2 vittorie. Nel 2015 ha superato il Feyenoord proprio in Europa League, oltre al 1-0 dello scorso anno nella finale di Conference League. Gli olandesi cercheranno di prendersi la rivincita, e anche a livello tifoserie è atteso un doppio scontro davvero caldo.

Pronostico Feyenoord-Roma: probabili formazioni

Feyenoord: (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrissi; Gimenez. Allenatore Slot.

Roma: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho.

Quote e pronostici Feyenoord-Roma

Pronostico: UNDER 2,5 @1.62