Inter-Monza, è il match della trentesima giornata del campionato di calcio in Serie A in programma sabato 15 aprile, alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Pronostico Inter-Monza, match di Serie A del 15/04/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra neroazzurra arriva a questo match di campionato, dopo la bella vittoria ottenuta in Champions League a Lisbona contro il Benfica per 2 a 0, che apre le portare al passaggio in semifinale.

In campionato invece la squadra allenata da Simone Inzaghi fatica molto, con soli 4 punti raccolti nelle ultime 5 partite giocate che hanno fatto scivolare l’Inter quinta in classifica con 51 punti.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono ampiamente favorita la vittoria interna dell’Inter. Il successo casalingo infatti viene bancato a quota 1.44 su Sisal e a 1.45 su Starcasinò, il pareggio offerto a 4.60, la vittoria esterna della formazione brianzola si gioca a quota 7.50.

L’Inter deve vincere per rimanere attaccata alla zona Champions League per la prossima stagione, il Monza arriva a Milano tranquillo e potrebbe giocare una partita comcreta come quella di Udine della scorsa giornata. Pronostico 1